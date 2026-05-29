CSIF avisa del "incremento de la inseguridad" en estaciones de Cercanías de Sevilla tras "recortes en seguridad privada"

Archivo - Un tren de Cercanías se aproxima al apeadero del Palacio de Congresos, como imagen de recursos - A.G.-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El área de Seguridad Privada de CSIF Sevilla ha avisado este viernes, 29 de mayo, del desmantelamiento progresivo que se está llevando a cabo en las estaciones de Cercanías de Sevilla. "Se trata de una grave política de recortes, emprendida en el último año" en dichos servicios de seguridad privada de Cercanías, que gestiona la empresa Eulen.

La situación ha alcanzado un "punto crítico" con la "eliminación repentina" de 600 horas de servicio, "dejando estaciones y líneas enteras sin vigilancia efectiva", apunta el sindicato en un comunicado. "Eliminarlas de la noche a la mañana es una completa temeridad, que expone a usuarios y trabajadores a robos y agresiones, en una situación de total indefensión", explica el delegado de CSIF, Manuel Rojas.

"La reducción obliga a que muchos servicios pasen de ser binomios (dos vigilantes) a operativos individuales. En este sentido, uno solo no puede reducir a un grupo violento, lo que dispara el riesgo de sufrir agresiones graves, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, con bandas organizadas de grafiteros o carteristas", añade el dirigente sindical.

Además, añade CSIF, si ocurre un altercado, un accidente o una evacuación, la falta de efectivos "ralentizará la primera respuesta, colapsando el servicio y poniendo en peligro vidas humanas antes de que puedan llegar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Uno de los ejemplos "más alarmantes", para el citado sindicato, es la estación de Brenes. "Esta situación ya ha derivado en episodios extremadamente graves, como amenazas e insultos, accesos irregulares a trenes e instalaciones, así como reyertas violentas en el entorno de la estación".

"El nuevo recorte anunciado deja sin vigilancia estaciones especialmente sensibles, como Virgen del Rocío, una de las más transitadas de Sevilla debido a su cercanía con el hospital y su proximidad a zonas especialmente conflictivas, así como la línea C5", abunda al respecto.

Así, mientras las estaciones de esa línea permanecen abiertas y siguen recibiendo viajeros mediante autobuses sustitutorios; "estaciones como Camas, San Jerónimo o La Cartuja quedarán completamente desprotegidas, pese al tránsito diario de pasajeros".