CSIF pide revocar el cese del jefe del centro de control de la Policía Local de Sevilla

Archivo - Presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local de Sevilla, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, la revocación del cese del centro de control de la Policía Local, "dictando las órdenes oportunas para restituir de inmediato al subinspector en su puesto de trabajo". "Si realmente es necesario depurar responsabilidades, le instamos a que destituya al delegado de Seguridad y al jefe de la Policía Local, por la manifiesta incompetencia que vienen demostrando en la gestión".

En esa comunicación, CSIF señala que el pasado viernes tuvieron conocimiento de que el jefe de la Policía Local cesó de sus funciones al subinspector de la Unidad de Transmisiones, entre otros motivos, al responsabilizarle "directamente" de los "incidentes ocurridos las noches del 11 y 12 de abril, cuando el turno nocturno se quedó sin ningún operador disponible para atender las llamadas del 092".

Dicha sala, añade el sindicato, "lleva mucho tiempo funcionando en condiciones muy precarias". Al respecto, añade CSIF que "existe un profundo descontento entre los agentes de esta unidad, quienes se ven obligados a asumir una sobrecarga de trabajo desmedida, debido a la acuciante falta de personal, que afecta tanto a este servicio como al resto de la plantilla".

En opinión de CSIF, con esta destitución, "la Jefatura asesta un golpe definitivo a una unidad que ya se encontraba desolada por el abandono institucional". Sin embargo, lo que resulta "más preocupante" es que ni el jefe ni el concejal de Seguridad, "parecen haber calibrado las consecuencias inmediatas de esta medida".

Esgrime para ello el sindicato que, actualmente, se está implantando un nuevo programa de gestión en la Sala de Transmisiones: "un sistema que está registrando numerosos fallos técnicos que, hasta ahora, eran solventados directamente por el subinspector cesado". Asimismo, la integración del servicio de emergencias 112 en el sistema informático "aún no ha concluido, un proyecto que también lideraba de forma personal este subinspector". "Los agentes sufriremos las consecuencias de este cese tan absurdo, ya que cuando el programa informático falle, no habrá nadie capacitado para reactivarlo".