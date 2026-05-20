CSIF Sevilla pide la dimisión del director gerente y la subdirectora médica del Hospital Psiquiátrico Penitenciario

Imagen del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. - CSIF PRISIONES SEVILLA

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla han pedido, este miércoles, la dimisión del director gerente y la subdirectora médica de este centro ante "una falta de personal cada vez más grave", que según han señalado, "llega a mantener a internos encamados sin higiene y alimentación".

Según ha detallado el sindicato de funcionarios, esta situación de "grave escasez de personal", provoca una creciente sobrecarga laboral y "compromete tanto la seguridad de los profesionales como la adecuada atención a los internos de este centro".

En este sentido, la central sindical ha alertado la "falta de efectivos se viene arrastrando desde hace tiempo" sin que, hasta el momento, la Administración penitenciaria "haya adoptado medidas suficientes para corregirla".

Por este motivo, dicen, la plantilla de TCAE está "bajo mínimos" y la presión asistencial "es cada vez mayor", en un entorno de máxima complejidad por las patologías psiquiátricas graves y el régimen penitenciario.

En ese sentido, el delegado de CSIF Prisiones Sevilla, José Antonio Montero, ha subrayado que "nadie ha dado una solución, ni la subdirección médica, ni el director gerente, ni la Subdirección General de Recursos Humanos (DGIP)", además, ha afeado que a pesar de haberle enviado escritos a todos "durante meses" para pedir soluciones, estas "no han tenido respuesta".

Por su parte, la delegada de CSIF en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario, Juana Rodríguez, que es asimismo una de las profesionales afectadas, ha calificado de "absolutamente crítica" esta situación, que dice, llevan reivindicando "incluso años", habiendo empeorado con el tiempo hasta quedar "solo cuatro TCAE"

Asimismo, Rodríguez ha expuesto que "lo peor" ocurre en días donde no hay ningún profesional disponible ya que se les imposibilita "lavar a los internos que están incapacitados, levantar a los que están en encamados o dar de comer a los que no pueden". La delegada de CSIF ha explicado que dichos internos llegan a pasar varios días en cama, "sin lavarse, ni ducharse, y algunas veces pues sin comer".

PETICIÓN DE CESE

La petición de cese para los responsables referidos se centra en la denegación tanto de vacaciones como de las solicitudes de permiso por asuntos propios, que han apuntado desde el sindicato, a la vez que han reclamado que "es un derecho que tenemos y por supuesto lo vamos a reivindicar con sucesivas acciones en el ámbito sindical".

CSIF ha afirmado que mantener plantillas insuficientes en un centro de estas características "supone un riesgo que no puede normalizarse", y han reclamado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la cobertura "inmediata" de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), para cubrir todas las vacantes de TCAE del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla; un refuerzo "urgente" de personal interino hasta la cobertura definitiva de las plazas y un plan de contingencia que garantice binomios mínimos de seguridad en todos los turnos y servicios.

Además, la central sindical ha anunciado que trasladará esta situación a la Inspección de Trabajo para que evalúen las condiciones actuales y exijan "medidas correctoras inmediatas".