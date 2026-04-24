Cuatro detenidos por robos con violencia en la Feria de Sevilla y en el entorno de la Plaza de Toros

Un agente de la Policía Nacional en su puesto de trabajo, como imagen de recurso. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas por su presunta implicación en delitos contra el patrimonio, dos de ellas por robos con violencia y otras dos por hurtos, y ello, en el marco de la 'Operación Albero', desarrollada con motivo de la Feria de Abril y destinada a reforzar la seguridad en el Real y sus inmediaciones.

La operación tiene como objetivo establecer un entorno seguro para las miles de personas que se concentran en torno al recinto de Los Remedios, intensificando la prevención y la respuesta inmediata ante hechos delictivos asociados a este evento, tal como señala en un comunicado.

En este sentido, sobre la medianoche del pasado jueves, 23 de abril, los agentes recibieron aviso de una posible reyerta en una caseta del Real. Una vez en el lugar, comprobaron que un varón había sido sorprendido mientras intentaba sustraer efectos del bolso de una mujer y, al verse descubierto, empleó violencia para intentar huir del lugar.

Los agentes localizaron y detuvieron al presunto autor.

En una segunda intervención, los indicativos actuaron ante una pelea en la vía pública. Durante la actuación policial, uno de los implicados mostró una actitud agresiva hacia los agentes, llegando a amenazar e intentar agredir a una funcionaria policial, además de negarse a identificarse, por lo que fue detenido por un delito de resistencia grave.

Asimismo, los agentes detuvieron a dos conocidos delincuentes itinerantes especializados en hurtos, desplazados a Sevilla con motivo de la Feria. Uno de ellos fue localizado con seis teléfonos móviles que habían sido robados momentos antes en el Real y sus alrededores.

La segunda detención se produjo en las inmediaciones de la Plaza de Toros de la Real Maestranza, donde fue sorprendido 'in fraganti' mientras sustraía una cartera en un momento de gran afluencia de público, interviniéndole además efectos de otras víctimas y dinero. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.