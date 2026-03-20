Desmantelada dos plantaciones indoor de marihuana con tres personas detenidas en Morón de la Frontera

Plantación de marihuana en Morón de la Frontera (Sevilla) - POLICÍA NACIONAL

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha desmantelado este viernes dos plantaciones indoor de marihuana en Morón de la Frontera (Sevilla). La operación se ha saldado con tres personas detenidas como presuntas responsables de un delito contra la salud pública.

Según ha indicado el Cuerpo en una nota, la investigación se inició después de que los agentes tuvieran conocimiento de la posible existencia de varios cultivos de marihuana en inmuebles de la localidad, por lo que se establecieron diferentes gestiones de investigación y vigilancia para comprobar estos hechos.

Fruto de las pesquisas, los investigadores localizaron dos puntos donde se desarrollaba el cultivo de marihuana, uno de ellos en una finca rústica y otro en el domicilio habitual de dos de los detenidos.

En el marco del dispositivo policial se han llevado a cabo dos entradas y registros, que han permitido la detención de tres personas, entre ellas un matrimonio que presuntamente se encargaba de la gestión del cultivo y un tercer implicado que realizaba labores de vigilancia y mantenimiento de la plantación.

Durante los registros, los agentes han intervenido alrededor de medio millar de plantas de marihuana y centenares de esquejes, con un peso aproximado de más de un centenar de kilos de marihuana, además de diverso material e instrumental utilizado para el cultivo.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.