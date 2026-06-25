Desmantelada una plantación de marihuana en una finca de Coria del Río (Sevilla) con tres detenidos

Plantas de marihuana y armas de fuego incautadas en una finca de Coria del Río - POLICÍA NACIONAL

Los agentes intervienen más de un centenar de plantas, varios kilos de cogollos, armas de fuego y dinero en efectivo

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana ubicada en una finca de Coria del Río (Sevilla) y ha detenido a tres personas como presuntos responsables de un delito contra la salud pública tras el correspondiente registro de la propiedad.

Durante el operativo, los agentes han localizado un invernadero exterior dedicado al cultivo de marihuana en el que crecían más de un centenar de plantas. Asimismo, han descubierto una instalación 'indoor' especialmente acondicionada para maximizar la producción de cannabis, donde han sido intervenidos numerosos esquejes y varios kilogramos de cogollos preparados para su secado y posterior distribución, detalla en una nota de prensa.

Además de las sustancias estupefacientes, en el registro se han hallado diversos efectos relacionados con la actividad investigada, entre ellos útiles para la manipulación y distribución de la droga, balanzas, y documentación vinculada a la gestión de la plantación.

Los agentes también han incautado dos escopetas de perdigones, una escopeta de cartuchos, dos armas cortas de aire comprimido, una táser, una botella de pólvora negra, dos miras telescópicas y cartuchería de distinto calibre; así como una importante cantidad de dinero en efectivo.

La actuación ha culminado con la detención de tres personas presuntamente relacionadas con la explotación de la plantación, quienes han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.