Desmanteladas tres nuevas plantaciones de marihuana en las Tres Mil Viviendas de Sevilla

Archivo - Desmantelamiento de una plantación de marihuana en las Tres Mil Viviendas de Sevilla. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado este viernes tres nuevas plantaciones de marihuana, en su modalidad de cultivo tipo indoor, que se encontraban ocultas en tres inmuebles, ubicados en el sevillano barrio de las Tres Mil Viviendas.

Según ha indicado el Cuerpo en una nota, esta acción se ha llevado a cabo en el marco, de otra de las operaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional en su lucha contra el tráfico de este tipo de sustancias estupefacientes, denominada 'operación Empire'.

A raíz de estos hechos, la Policía Nacional ha detenido a una persona por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, a quien se ha puesto a disposición judicial, junto a los efectos incautados.

La investigación se inició a principios del año en curso gracias a informaciones, recabadas por los propios agentes en su lucha contra este tipo de cultivos en Sevilla, que apuntaban a la posible existencia de varias plantaciones ilícitas en distintos inmuebles del citado barrio.

Tras diversas gestiones indagatorias y una vez que los investigadores habían localizado e identificado las viviendas sospechosas, establecieron un complejo operativo policial, que finalizó con la entrada y registro de las mismas.

Como resultado, los agentes incautaron cerca de 1.000 plantas de marihuana, con un peso aproximado de unos 80 kilos y se intervinieron numerosos elementos utilizados para el cultivo, como lámparas de calor, extractores, transformadores y ventiladores, además de otros elementos destinados a favorecer el crecimiento de las plantas y a disimular el olor característico que desprenden las mismas.