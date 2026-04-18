Despliegan todos los efectivos de Bomberos para garantizar la seguridad durante la Feria de Abril de Sevilla

Bomberos de Sevilla en el Real de la Feria. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento hispalense ha anunciado este sábado que los Bomberos de Sevilla despliegan todos sus efectivos para garantizar la seguridad durante la Feria, dependiendo de las fases que van desde la inspección técnica hasta el despliegue de retenes activos.

Según ha precisado el Consistorio en una nota, en las semanas previas se realiza una "importante labor preventiva" y un "control exhaustivo" para minimizar riesgos estructurales y de incendios con inspección de infraestructuras de abastecimiento de agua para vehículos contra incendios, control de casetas, atracciones, Circo y chocolaterías.

En esta línea, la Administración local ha concretado que, dada la alta densidad de trabajadores y el ritmo de trabajo "a destajo" en los últimos días previos a la inauguración, se establece en horario de montaje un retén móvil preventivo, de un vehículo con dotación de completa, para ofrecer una "respuesta inmediata" ante incidentes durante el montaje final.

Así, desde el sábado 18, debido ya a la alta actividad en el Real, se incorporan al dispositivo dos retenes fijos 24 horas. Además, desde el Domingo 19, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento despliega un dispositivo de reacción rápida dividido en tres grandes bloques como seguridad en el recinto ferial y zonas aledañas, salvamento y rescate acuático y prevención, puesto que, durante los días de feria, se seguirán realizando inspecciones.