Detectado un incendio de arbustos en el entorno de Isla Mágica en La Cartuja en Sevilla

Archivo - Bomberos de la Diputación de Sevilla
Archivo - Bomberos de la Diputación de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 25 mayo 2026 18:21
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SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de arbustos ha sido detectado este lunes, 25 de mayo, en la Isla de La Cartuja de Sevilla, concretamente en el entorno de Isla Máagica, aunque se ha descartado la existencia de heridos.

Según han concretado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Sevilla, el accidente ha tenido lugar sobre las 15,30 horas, cuando algunas llamadas han alertado del incendio de unos rastrojos.

En consecuencia, han sido activados efectivos del servicio de bomberos, Cecop y Policía Local.

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