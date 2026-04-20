Detectado un incendio en una caseta en la Calle Curro Romero del Real de la Feria de Abril de Sevilla

Archivo - Una caseta de la Feria de Abril en imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha sido detectado en una caseta de la calle Curro Romero del Real de la Feria de Abril de Sevilla durante este lunes, 20 de abril, Lunes de Pescaíto, sin dejar heridos.

Así lo han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, que han expresado que sobre las 9,55 horas varios testigos alertaban de que la caseta se encontraba en llamas.

De esta forma, se han activado efectivos de los Bomberos, del servicio de emergencias 061, Policía Local y Policía Nacional.