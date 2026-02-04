Detenida una persona por tres robos con fuerza en fincas de Villanueva del Ariscal y Olivares (Sevilla)

La Guardia Civil detiene a un hombre por tres robos en fincas de Villanueva del Ariscal y Olivares. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido este miércoles a la detención de una persona como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en el interior de viviendas en las localidades de Villanueva del Ariscal y Olivares (Sevilla).

La investigación comenzó tras tener conocimiento la Guardia Civil del robo en el interior de una vivienda ubicada en una explotación agrícola donde fueron sustraídas diversas herramientas, maquinaria y enseres para labores de agricultura.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, iniciada las primeras líneas de investigación, la Guardia Civil constató otros dos hechos delictivos de similares características en el modus operandi. A raíz de estos hechos, los investigadores pertenecientes al Equipo Roca de la Guardia Civil de Sanlúcar La Mayor junto con la colaboración de la Policía Local de las localidades donde se produjeron los hechos delictivos, procedieron al análisis de toda la información obtenida a través de diversas vías, contando con la colaboración ciudadana, testigos y afectados.

Tras la plena identificación del autor de los hechos, la Guardia Civil ha procedido a la detención de un vecino de la localidad de Villanueva del Ariscal siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en las cosas.