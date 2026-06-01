Detenido en Carrión (Sevilla) tras más de una hora de persecución desde Marbella (Málaga) con un coche robado

Archivo - Foto de archivo de agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a la altura del término municipal de Carrión de los Céspedes (Sevilla) al presunto autor del robo de un vehículo de alta gama en Marbella (Málaga), tras más de una hora de persecución por carreteras de la provincia.

Según ha detallado la Comandancia de Sevilla en una nota de prensa, el dispositivo de búsqueda activado por la sustracción del automóvil detectó al mismo en la carretera A-375, a la altura de El Coronil (Sevilla), donde se inició un seguimiento controlado por parte de diversas patrullas de la Guardia Civil.

Al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, el conductor emprendió una persecución "temerosa y a gran velocidad", en la que el implicado dirigió el automóvil directamente hacia los agentes "con la clara intención de intimidarlos".

Asimismo, el seguimiento se prolongó durante más de una hora por "vías de alta densidad circulatoria" como la SE-30 y el Puente del Centenario en la capital, hasta que al incorporarse a la autovía A-49 en sentido Huelva, el vehículo en fuga embistió por la parte trasera de una patrulla de la Guardia Civil de Pilas, lo que provocó que el fugado perdiera el control del turismo y fuera detenido.

El presunto autor de los hechos ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, tras un operativo en el que han participado de forma coordinada patrullas de la benemérita de las Compañías de Utrera y Sanlúcar la Mayor, así como indicativos del Cuerpo Nacional de Policía y de distintas Policías Locales de los municipios afectados por el itinerario.

Tras el operativo, los agentes han comprobado que el vehículo portaba placas de matrícula británicas falsificadas --placas dobladas--, correspondiendo la documentación e identificación real del turismo a registros de Polonia, por lo que se investiga también un presunto delito de falsedad documental.