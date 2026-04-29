Detenido un conductor sin carné tras una persecución policial en Sevilla con nueve heridos, entre ellos cuatro agentes

Archivo - Vehículos de la Policía Local de Sevilla. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha detenido a un conductor de 22 años que circulaba sin permiso de conducción, tras protagonizar una persecución en la que condujo de forma temeraria por la zona sur de la ciudad. El incidente se ha saldado con cinco heridos tras la colisión con dos vehículos particulares, además de cuatro agentes de policía lesionados de carácter leve.

Según ha informado el Ayuntamiento a través de la cuenta de Emergencias Sevilla en la red social 'X', consultada por Europa Press, el suceso se ha producido en torno a las 21,00 horas, cuando el conductor emprendió la huida al detectar la presencia policial. Su acompañante también está siendo investigado y se le han instruido diligencias por presunto cooperador necesario.

Durante la fuga, el vehículo colisionó en dos ocasiones con turismos particulares, provocando lesiones leves a cinco ocupantes. Además, uno de los vehículos policiales que participaba en el operativo ha sufrido un accidente durante la persecución, en el que han resultado heridos leves cuatro agentes.

El detenido permanece en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial.