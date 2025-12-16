Detenido un hombre por agresión sexual haciéndose pasar por fisioterapeuta en Isla Mayor (Sevilla)

Detención por parte de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL
ISLA MAYOR (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil ha detenido este martes a un vecino de Isla Mayor (Sevilla) como presunto autor de varios delitos de agresión sexual, vulneración de la intimidad e intrusismo profesional.
El autor efectuaba tocamientos a sus víctimas sin el expreso consentimiento de éstas, documentando estos actos de carácter sexual para posteriormente forzarlas a mantener relaciones, bajo la amenaza de difusión o revelación de las imágenes a familiares de éstas o conocidos.
Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, el detenido se hacía pasar por fisioterapeuta sin contar con la titulación que le habilita para ejercer dicha profesión. El hombre ofrecía sus servicios a través de plataformas digitales y redes sociales como masajista y fisioterapeuta profesional, realizando masajes y tratamientos terapéuticos a mujeres careciendo de cualquier tipo de titulación o acreditación.
Una vez obtenida la confianza de sus víctimas, realizaba tocamientos y actos de carácter sexual sin el consentimiento de las afectadas, realizando, mediante engaño, fotografías comprometidas de estas, para después forzarlas a mantener relaciones, bajo la amenaza de difusión o revelación de las imágenes a familiares de éstas o conocidos.
Hasta el momento, la Guardia Civil tiene conocimiento que se han difundido en al menos dos ocasiones a terceras personas fotografías de carácter íntimo sin consentimiento de las afectadas.
En el registro al domicilio del detenido, se ha incautado material informático y telefonía móvil, los cuales se están analizando. Hasta el momento, se tiene conocimiento de dos víctimas afectadas, aunque no se descartan que existan más afectadas por estos mismos hechos.
Esta operación está siendo desarrollada por el Puesto de la Guardia Civil de Villamanrique de la Condesa.