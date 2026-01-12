Detenido un hombre por apropiarse de la pensión extraviada de una persona con discapacidad en Sevilla

Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido este lunes a un hombre como presunto autor de un delito de apropiación indebida tras apoderarse de un sobre que contenía dinero correspondiente a la pensión de una persona con discapacidad, que se desplaza en silla de ruedas.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota, los hechos tuvieron lugar cuando los agentes tuvieron conocimiento de una denuncia por la pérdida de un sobre con dinero mientras su propietario se encontraba en un establecimiento de hostelería de esta localidad. La víctima había extraviado el sobre de manera accidental sin percatarse en ese momento de lo sucedido.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, los agentes iniciaron diversas gestiones de investigación que permitieron identificar al presunto autor de los hechos. Una vez activado el correspondiente dispositivo policial, los agentes procedieron a su localización y detención.

Como resultado de la actuación policial, se logró la recuperación íntegra del dinero, que fue posteriormente devuelto a su legítimo propietario.

Finalizadas las diligencias, los agentes localizaron a la víctima para informarle de la recuperación de su pensión, quien mostró su agradecimiento a los policías por las gestiones realizadas y la rápida resolución del caso.