Detenido un hombre por grabar más de 150 vídeos de mujeres en probadores y bajo sus faldas en Sevilla

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SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de grabar más de 150 vídeos de mujeres en probadores de tiendas en centros comerciales al introducir su móvil por la pared de separación, o por debajo de la falda mientras enfocaba sus partes íntimas al pasear por un pasillo, entre otros hechos. Se le atribuyen 106 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, además de uno de agresión sexual a una de las identificadas.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota de prensa, la investigación comenzó cuando los agentes detuvieron a un hombre que había sido descubierto grabando con su móvil en el interior de un probador de ropa en una tienda de un centro comercial de Sevilla en junio de 2025. La víctima, una turista alemana, se percató de que un teléfono asomaba por debajo de la pared de separación del probador contiguo.

Durante la detención, el investigado apagó el teléfono móvil, se negó a mostrar las imágenes y, en consecuencia, entorpeció la investigación. De hecho, en un primer momento fue puesto en libertad, si bien la autoridad judicial ordenó a la Policía Nacional que accediera al contenido del teléfono móvil, para su análisis.

GRABÓ A 94 MUJERES

De esta manera, los investigadores hallaron más de 150 videos en los que, entre otros asuntos, 94 mujeres habían sido grabadas en diferentes probadores de ropa de un conocido centro comercial sevillano mientras se desvestían, todo ello entre diciembre de 2024 y junio de 2025.

Su 'modus operandi' consistía en dirigirse a las tiendas una vez acabada su jornada laboral y colocarse en el interior de uno de los probadores, para grabar con su teléfono móvil desde la parte inferior de la pared de separación o a través de un respiradero del probador contiguo.

Además, grababa en los pasillos de algunas tiendas a las clientas que le parecían más atractivas. Para ello, activaba la cámara de su teléfono móvil y, con disimulo, se acercaba a ellas para grabarles por debajo de la falda o vestido, o simplemente enfocando a sus zonas íntimas.

COLOCABA CÁMARAS EN LOS BAÑOS

Por otra parte, este varón también grababa a sus vecinas a través de las ventanas, e incluso, les colocaba una cesta de ropa en el suelo, con el teléfono móvil camuflado en el interior, para grabarles por debajo de su falda al pasar, a sabiendas de que iban a pasar por algún lugar del bloque de pisos donde residían.

Del mismo modo grabó en su propio domicilio desde el verano de 2022, pues había colocado cámaras en el baño e incluso en un dormitorio para captar desnudas a mujeres incluso de su ámbito más próximo.

Una de las víctimas que pudo ser identificada lo denunció no solo por grabarla en la intimidad, sino también por abusar sexualmente de ella en 2022, días después de haber sido grabada. La víctima no dio a conocer los hechos en el momento "por miedo a no ser creída", por lo que aprovechó su descubrimiento para denunciarlo también por estos hechos.

La investigación se ha producido en el seno de la 'Operación Acteón'. Al varón se le imputan un total de 106 delitos de descubrimiento y revelación de secretos y uno de agresión sexual. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de este hombre, al que se le han incautado un total de tres teléfonos móviles y una tablet.