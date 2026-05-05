Detenido un hombre por robar en más de una treintena de establecimientos en Lora del Río (Sevilla)

Detenido por robar en establecimientos en Lora del Río (Sevilla) - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de más de una treintena de robos en establecimientos en la localidad de Lora del Río.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la investigación comenzó al detectar un aumento de denuncias por delitos contra el patrimonio en diversos establecimientos de la localidad y en un corto espacio de tiempo.

Así, a través de la investigación y gracias a la colaboración ciudadana, los profesionales pudieron identificar a un vecino de la localidad, sobre el que se estableció una vigilancia "discreta y permanente".

Finalmente, el hombre fue sorprendido durante un intento de robo a un establecimiento y la Guardia Civil procedió a su detención en ese momento. Así las cosas, el hombre presentó resistencia ante la actuación de los agentes, lo que conllevó, además, la imputación de un delito de atentado contra agentes de autoridad y amenazas graves.

Finalmente, se han esclarecido 32 hechos delictivos y se han analizado informaciones sobre la posible participación del detenido en otros cuatro hechos de robos con fuerza.

La investigación, llevada a cabo por la Guardia Civil del Puesto de Lora del Río, ha culminado con la detención y puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de este varón como presunto autor de los delitos contra el patrimonio, y de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y amenazas graves, por lo que se ha declarado su ingreso en prisión provisional.