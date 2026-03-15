Detenido en Sevilla un hombre tras cometer un robo con violencia y lesionar levemente a un joven de 19 años

Imagen difundida por X (antes Twitter) del detenido por robo con violencia en la calle Clemente Hidalgo de Sevilla. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a un varón de mediana edad en la calle Clemente Hidalgo de Sevilla a las 22,45 horas de este sábado por cometer un robo con violencia a un joven de 19 años en la avenida Cruz del Campo.

Según ha emitido Emergencias Sevilla en un mensaje difundido en redes sociales, el robo habría sido mediante "procedimiento del tirón", causando lesiones leves en el robo.

Por su parte, la víctima ha recuperado el bolso y las pertenencias sustraídas en el suceso. Asimismo, el detenido se encuentra en dependencias policiales.

Tal y como ha apuntado el canal oficial del Consistorio hispalense especializado en seguridad y emergencias, el detenido será puesto a disposición judicial tras las diligencias policiales oportunas.