Detenido un varón como presunto autor de robos con fuerza en viviendas de Sanlúcar La Mayor (Sevilla) - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Sanlúcar La Mayor, ha detenido a un vecino de la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache como presunto autor varios delitos de robos con fuerza en viviendas en Sanlúcar La Mayor. Se detectaron incluso dos robos en domicilios de la localidad estando los dueños de la vivienda dentro de las mismas.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la investigación comenzó a primeros del mes de septiembre, tras detectar el aumento de robos en Sanlúcar la Mayor.

A raíz de estos hechos, se inició la operación Alxaraf Cano. Según las primeras investigaciones, el presunto autor accedía a las viviendas a altas horas de la madrugada.

Asimismo, se constató que el sospechoso realizaba vigilancias previas a los propietarios de las viviendas, "generando una gran alarma social y de inseguridad en la localidad", según el Instituto Armado.

En consecuencia, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Sanlúcar La Mayor estableció un dispositivo especial de vigilancia conjuntamente con Policía Local de Sanlúcar La Mayor, que logró identificar a un vecino de San Juan de Aznalfarache.

El mismo fue identificado tras la sospecha de los investigadores de su presencia sin justificación aparente en las cercanías de unas viviendas susceptibles de ser su próximo objetivo.

Posteriormente, el sospechoso fue detenido como presunto autor de varios delitos de robos con fuerza, siendo puesto junto con las diligencias a disposición de la Autoridad judicial competente.