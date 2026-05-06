Diputación de Sevilla entrega los galardones del undécimo 'Premio Vinos y Licores de la provincia'

Acto de celebración de la entrega de la undécima edición del Premio Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla en el Hotel Alfonso XIII. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha presidido la lectura del fallo del jurado y la entrega del Premio a los mejores vinos y licores de la provincia 2026, en un acto que se celebró en la tarde de este martes en el Hotel Alfonso XIII de la capital hispalense.

Según ha informado la institución provincial en una nota, a la gala asistieron cerca de 300 personas, entre representantes de los agentes sociales, diputados y portavoces de la Corporación provincial, las bodegas y destilerías participantes en el certamen, alcaldes de los municipios en los que se ubican estas empresas y representantes del sector turístico de la provincia y de los medios de comunicación.

Este galardón, creado por Prodetur-Turismo de la Provincia, y que este año cumple su undécima edición, busca propiciar un "mayor conocimiento de estos productos e impulsar su comercialización". De este modo, el objetivo es promocionar la cultura del vino y los licores en el territorio como experiencia turística, en la que se integren el conjunto de recursos de las zonas vitivinícolas y de los destilados sevillanos.

En concreto, el concurso se estructura en dos modalidades, vinos y licores, con un total de ocho categorías --seis de vinos y dos de licores-- que responden a la "diversidad y singularidad" de la producción del territorio, atendiendo a sus características y procesos de elaboración.

Los productos participantes, elaborados en la provincia de Sevilla y con una producción mínima establecida, pertenecen a empresas adheridas a la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla', impulsada por Prodetur para la promoción de la agroindustria local. En la presente edición, han optado al Premio un total de 96 muestras, procedentes de 18 bodegas y destilerías del territorio.

Así, los seis premios de este año, en la modalidad de vino han recaído en Mosto Bodegas Cazallo 2025, de Bodegas Cazallo (Constantina), en la categoría de Vinos Singulares; Vermut Florum Rojo, de Vermut Florum (Alcalá de Guadaíra) en la categoría de Aromatizados y Vermuts; Las 9 Suertes, de Bodegas Góngora (Villanueva del Ariscal), en la categoría de Vinos de Licor y Vinos Dulces; Espumoso Rosado La Margarita 2024, de Bodega La Margarita (Constantina), en la categoría de Vinos Rosados Tranquilos y Espumosos; Sobrepieles 2024, de Bodega Colonias de Galeón (Cazalla de la Sierra), en la categoría de Vinos Blancos Tranquilos y Espumosos; y Zancúo Cabernet Franc 2023, de Bodega La Margarita (Constantina), en la categoría de Vinos Tintos Tranquilos.

En cambio, los dos premios en la modalidad de licores corresponden a Anís Flor de Utrera Dulce 2026, de Destilería La Flor de Utrera (Utrera), en la categoría de Anises, y Elixir Flor de Utrera de Canela 2026, también de Destilería La Flor de Utrera, en la categoría de Licores, Cremas y Destilados.

DISTINCIONES DE ORO Y PLATA

Asimismo, el jurado ha concedido distinciones de Oro y Plata en diversas modalidades. De este modo, han quedado configuradas las distinciones 'Diputación de Sevilla Oro' en la modalidad vino por categorías con el reconocimiento en vinos de licor y vinos dulces a Cream 'Conchita', de Bodegas Halcón (Lebrija); Fino 'El Marqués', también de Bodegas Halcón; y Los Patios, de El Bodegón (Estepa). En cuanto a los vinos tintos tranquilos, los vencedores son Zancúo Petit Verdot 2024, de Bodega La Margarita (Constantina); Overo Crianza 2023 , de Bodegas González Palacios (Lebrija); Ermita del Monte 2024 , de Bodega Colonias de Galeón (Cazalla de la Sierra); y Borboleta 2024, de Bodega La Margarita.

En esta línea, el jurado ha fallado en las distinciones 'Diputación de Sevilla Oro' en la modalidad licor por diversas categorías como anises en favor a Anís Semidulce La Violetera 2025, de Anís La Violetera (Constantina); y Anís Dulce Sublime 2025 , de Destilerías de Constantina (Constantina). La Crema de Guindas La Violetera 2025, de Anís La Violetera (Constantina) es la que ha resultado condecorada en la modalidad Licores, Cremas y Destilados.

Además, las distinciones 'Diputación de Sevilla Plata' en la modalidad vino por categorías han recaído en Frasquito Reserva en Rama, de Bodegas González Palacios (Lebrija) en la modalidad de vinos de licor y vinos dulces, mientras que en la de vinos blancos tranquilos y espumosos los mencionados son Soplagaitas 2025, de Bodega Colonias de Galeón (Cazalla de la Sierra); Espumoso La Margarita 2024, de Bodega La Margarita (Constantina); Zancúo Jarampa 2025, de Bodega La Margarita; Nebris Sauvignon Blanc 2021, de Bodegas González Palacios (Lebrija); y Zarco Blanco 2024, de Bodega y Viñedo Dehesa del Zarco (Pilas). En la categoría de vinos tintos Tranquilos la mención corresponde a González Palacios Petit Verdot 2021, de Bodegas González Palacios (Lebrija).

Finalmente, las distinciones 'Diputación de Sevilla Plata' en la modalidad licor por la categoría de Licores, Cremas y Destilados ha recaído en Ginebra 1890 Exótica 2026, de Destilerías de Constantina (Constantina); y Licor de Guindas Los Hermanos, de Andalusí Destilerías (Carmona).

En suma, la entrega de premios se celebró tras la lectura del fallo del jurado, integrado por un "prestigioso grupo de profesionales del sector del ámbito nacional", que, en una cata ciega celebrada durante dos jornadas los pasados 15 y 16 de abril, seleccionaron los mejores vinos y licores dentro de las categorías mencionadas.

APOYO INSTITUCIONAL AL SECTOR

En este sentido, el vicepresidente de Prodetur ha destacado el valor del sector vitivinícola y de los destilados como una expresión de la identidad del territorio, al tiempo que ha subrayado que "cuando cuidamos lo nuestro, lo nuestro nos devuelve identidad, orgullo y futuro".

En esta línea, Rodríguez Hans ha enfatizado el talento del sector como "elemento clave de su desarrollo", mientras que ha indicado que la combinación de tradición e innovación está permitiendo a los vinos y licores de la provincia "avanzar en su posicionamiento y abrirse a nuevos mercados".

De esta forma, ha destacado el "creciente reconocimiento" de estos productos dentro y fuera de España, si bien insistió en la necesidad de seguir trabajando "para consolidar esa presencia en un contexto internacional cambiante".

El vicepresidente de la sociedad provincial ha reiterado el compromiso de la Diputación de Sevilla de continuar apoyando al sector "codo con codo", impulsando acciones de promoción que refuercen su visibilidad y su presencia tanto en los mercados como en la oferta gastronómica y turística de la provincia.

Asimismo, ha subrayado la contribución de esta actividad al desarrollo económico y social del territorio, como "generadora de empleo y elemento clave para la fijación de población en el medio rural".

En conclusión, Rodríguez Hans ha concretado que "si uno gana, ganamos todos" y que realmente el objetivo de esta iniciativa "es poner los vinos y los licores de la provincia de Sevilla donde realmente merecen estar".