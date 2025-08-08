La Diputación de Sevilla impulsa la plataforma Patrici@ para preservar y difundir el patrimonio histórico y natural

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de la Sociedad de Informática Provincial (Inpro), ha puesto en marcha la plataforma Patrici@ --Patrimonio Inteligente de la Provincia de Sevilla--, con el objetivo de preservar y divulgar el patrimonio histórico y natural, fomentar rutas turísticas y animar a vecinos y visitantes a descubrir el legado cultural del territorio.

Según ha informado la institución provincial, Patrici@ es una plataforma digital "pionera" de turismo inteligente que, desde su lanzamiento en diciembre de 2024, se ha consolidado como una herramienta de promoción cultural y de organización de visitas, tanto virtuales como presenciales. Disponible en versión web --https://patricia.dipusevilla.es/es-- y como aplicación móvil para Android e iOS, incorpora tecnologías de digitalización, visualización e interactividad para enriquecer la experiencia de los usuarios.

Uno de los ejemplos destacados, según la diputación, es la ruta virtual por los castillos y fortalezas de la Sierra Morena sevillana, que "combina rigor histórico con recursos audiovisuales inmersivos, acercando al visitante a enclaves como los de la llamada Banda Gallega, línea defensiva medieval que se extendía desde la frontera con Portugal".

RECREACIONES VIRTUALES DE LAS FORTALEZAS DE LA SIERRA MORENA

La Diputación destaca que "el visitante o el curioso puede hacerse una idea mucho más completa de cómo eran los castillos de La Puebla de los Infantes, Almadén de la Plata, El Real de la Jara, Alanís de la Sierra y Constantina".

En el caso del Castillo de La Puebla de los Infantes (siglo XIV), el personal de Inpro ha utilizado "documentación histórica y un modelo 3D generado a partir de ortofotos captadas con dron para recrear virtualmente la fortaleza". Se han reproducido sus cuatro torres, lienzos originales, barbacana, paseo de ronda almenado y patio de armas, "lo que permite visualizar su antiguo esplendor militar". Gracias a un videorender, según la nota, se muestra de forma inmersiva, su historia y funcionamiento interno.

El Castillo de Almadén de la Plata (siglo XIV), construido sobre los restos de un fortín romano, se presenta a través de un audiovisual en calidad 4K con imágenes de dron, que "permiten apreciar los elementos conservados e integrados en el actual Ayuntamiento tras su reconstrucción en 1997".

Asimismo, para el Castillo de El Real de la Jara, situado sobre un cerro estratégico que controlaba la Vía de la Plata, se ha elaborado un audiovisual 4K con imágenes aéreas y gráficos explicativos que "muestran su planta semicuadrangular, flanqueada por ocho torres, y su origen en el siglo XIV".

En el Castillo de Alanís (siglo XIII), la recreación virtual y el videorender "permiten descubrir su planta hexagonal irregular y la historia de esta fortaleza defensiva".

El Castillo de Constantina(siglo XIV), considerado una de las fortalezas "más singulares de la provincia", se alza en la cima del cerro que domina la localidad. La reconstrucción virtual, a juicio de la diputación, "muestra su planta poligonal reforzada por cinco torres circulares y dos semicirculares, presididas por la Torre del Homenaje".

Finalmente, desde la Diputación han subrayado que "estas mismas técnicas inmersivas se están aplicando a otros monumentos y enclaves de la provincia, con el fin de hacerlos más accesibles, reforzar su conservación y promover su visita tanto en el entorno virtual como sobre el terreno".