La Diputación de Sevilla incrementa en un 60% la dotación del FEAR 2025 hasta alcanzar los casi 60 millones de euros

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria del Fondo de Anticipos Reintegrables (FEAR) 2025 contará con un montante total que alcanzará los 59 millones de euros, ya que la Diputación y el Opaef, entidades que aportan la financiación, han incrementado en 22 millones (+60%) su dotación con respecto a la de 2024. Este fondo está destinado a desarrollar, mediante una ayuda monetaria única sin coste financiero, la colaboración financiera con las entidades locales, mediante tres modalidades de anticipos reintegrables sin costes de intereses --a corto, medio y largo plazo-- y para las que dichas entidades solicitantes tienen que establecer su prelación de anticipos.

La modalidad de la convocatoria del FEAR 2025 es también abierta, como ya lo fue en 2023 y 2024, con una fecha límite de presentación de solicitudes establecida para el 3 de noviembre de este año, y con dos novedades de interés, según informa la Diputación en una nota de prensa.

Por una parte, las entidades locales podrán duplicar el importe que soliciten para los préstamos a largo plazo que formalicen a través de estos fondos; por otra, se amplía a 12 meses el plazo de justificación de la aplicación del anticipo para la financiación de inversiones y para la adquisición de terrenos y bienes inmuebles --en la convocatoria de 2024, estos plazos se fijaban en 9 meses--.

"Son muchas las entidades locales de la provincia que, desde su activación en 2007, muestran su interés por la convocatoria anual del FEAR. Desde la Diputación, entendemos que se trata de una herramienta esencial para la asistencia financiera que desarrollamos en apoyo de las necesidades que nos plantean nuestros municipios y por eso hemos vuelto a impulsar el FEAR en el ejercicio presupuestario 2025, tratando de incorporar y de reflejar en sus Bases las demandas que nos han ido expresando los alcaldes", ha explicado Inmaculada Márquez, responsable del Área de Hacienda de la Diputación.

ESTRUCTURA CON TRES LÍNEAS DE ACCIÓN

El Fondo de Anticipos Reintegrables para ayuntamientos y otros entes locales de la provincia presenta tres líneas financieras, que se mantienen en su convocatoria de 2025. La Línea 1, destinada a la Financiación de inversiones, con un plazo máximo de reintegro de 110 mensualidades. Como novedad en 2024, el Área de Hacienda de la Diputación incluyó también dentro de esta Línea 1 una opción muy interesante para las entidades locales: la posibilidad de solicitar el FEAR para la Adquisición de terrenos y bienes inmuebles, que se mantiene en esta convocatoria de 2025, con un plazo máximo de reintegro de 220 mensualidades.

La Línea 2 está destinada a la Sustitución de operaciones de crédito a largo plazo, con un plazo máximo de reintegro equivalente a la vida media de la operación a refinanciar, en caso de sustitución colectiva, o al periodo pendiente de amortización de la operación a refinanciar, si la sustitución fuese individual, en ambos casos, expresado en mensualidades.

Por último, la Línea 3 tiene como objetivo la atención de las Necesidades transitorias de Tesorería, para las que se establece un plazo máximo de devolución de once meses para su reintegro. "Estas líneas de acción no son excluyentes, aunque sí solicitamos a las entidades locales participantes que fijen un orden de prelación en las solicitudes y se fija una cuantía máxima para cada entidad referenciada sobre el total del Fondo, de manera que se alcance una distribución equitativa entre los adjudicatarios del mismo. La cuantía de anticipo que se puede solicitar no puede exceder de tres millones", ha precisado Márquez.