La Diputación de Sevilla pide a la Junta que "actúe" ante los cortes de luz en la Campiña y Sierra Sur

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, preside el Pleno. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves la proposición presentada por el grupo socialista para pedir a la Junta de Andalucía que "adopte medidas necesarias para garantizar la calidad del servicio de suministro eléctrico" en los municipios de la Campiña y la Sierra Sur de Sevilla.

En declaraciones en el Pleno recogidas por Europa Press, la portavoz socialista, Rosario Andújar, ha calificado la situación en estos municipios como "injusta". Asimismo, ha señalado los "graves daños en el desarrollo económico y personas dependientes" que provocan los continuos cortes de luz.

"Pedimos un suministro energético de calidad que permita el desarrollo normal", ha afirmado Andújar, que ha señalado a la Junta por ser la administración con las competencias para poder pedir a la compañía eléctrica, a Endesa, que tome las medidas necesarias.

El diputado del PP, Silvestre Castells, ha defendido las últimas medidas puesta en marcha por la Junta de Andalucía para mejorar el suministro eléctrico como el anuncio esta semana de una nueva subestación en la Puebla de Cazalla (Sevilla), junto con una nueva línea de alta tensión en Osuna.

Asimismo, ha señalado que parte del problema procede de "negligencias de los usuarios" y ha asegurado que a veces "aumenta la demanda para realizar "beneficios no legales, poniendo en peligro a los vecinos".

Sobre este punto, Andújar ha asegurado que esta situación "no es el motivo de los problemas del suministro". "La Junta es la que tiene que buscar soluciones con Endesa", ha afirmado.

Por otro lado, la diputada del grupo Con Andalucía, María Josefa Izquierdo, ha asegurado que "no pueden existir vecinos de primera y de segunda" y ha extendido el problema del suministro eléctrico a otros municipios de la provincia y barrios de la capital.

En paralelo, el diputado del grupo de Vox, Rafael García, ha mostrado su apoyo a la moción y ha pedido que se una a los "esfuerzos por solucionar el problema" al Gobierno Central.