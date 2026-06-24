Diputación de Sevilla presenta resultados de planes de digitalización turística desarrollados en Sierra Morena sevillana

Jornada de clausura de los planes de Inmersión Digital del Sector Turístico y de Fomento del Comercio Electrónico desarrollados en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Sierra Morena Sevillana. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

EL PEDROSO (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Sevilla ha celebrado este miércoles en El Pedroso la jornada de clausura de los planes de Inmersión Digital del Sector Turístico y de Fomento del Comercio Electrónico desarrollados en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Sierra Morena Sevillana.

Según ha detallado la institución provincial, el encuentro ha puesto el broche final a un proyecto presentado en octubre de 2024 y que, desde entonces, ha venido desarrollando una serie de actuaciones en diez pueblos de la comarca, con una inversión de cerca de tres millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU, gestionado por la Diputación, a través de Prodetur.

El PSTD Sierra Morena Sevillana ha permitido analizar el grado de digitalización del tejido turístico de la comarca y acompañar a empresas y profesionales en la incorporación de herramientas y estrategias orientadas a "mejorar su competitividad, su capacidad de comercialización y su posicionamiento en los mercados digitales".

En concreto, los trabajos realizados han permitido analizar cerca de 490 empresas vinculadas al sector turístico de la zona, "identificando fortalezas, oportunidades y necesidades de mejora en materia de transformación digital".

A partir de este diagnóstico, se han desarrollado itinerarios personalizados de acompañamiento para las empresas beneficiarias, "combinando acciones de formación, asesoramiento especializado, mentorización y diseño de hojas de ruta adaptadas a cada negocio".

Asimismo, el Plan de Fomento del Comercio Electrónico ha trabajado de forma directa con 31 empresas del territorio para reforzar su presencia 'online' y mejorar sus capacidades de comercialización digital, mientras que el Plan de Inmersión Digital ha acompañado a otras 25 empresas en la mejora de su "madurez tecnológica" y de sus procesos de transformación digital.

Bajo este contexto, la jornada, en la que se han presentado los resultados obtenidos por los dos programas y se ha hecho un balance de las actuaciones realizadas, ha contado con la participación de representantes institucionales de los municipios integrados en el PSTD Sierra Morena Sevillana.

Al hilo de este cierre de planes, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha destacado que "la principal conclusión es que el territorio dispone de un enorme potencial turístico y empresarial, pero también, que esa gran capacidad para adaptarse a los cambios de la que dispone crece exponencialmente cuando cuenta con apoyo técnico y especializado".

"La digitalización es hoy en día una herramienta esencial para generar nuevas oportunidades en nuestros pueblos, para que la gente quiera quedarse y emprender allí donde vive, sin necesidad de tener que irse por falta de recursos", ha incidido.

DOS PROYECTOS Y UNA CAMPAÑA POR LA SIERRA MORENA SEVILLANA

El Plan de Inmersión Digital ha permitido analizar el grado de madurez tecnológica de cerca de 490 empresas turísticas de Sierra Morena Sevillana y desarrollar itinerarios personalizados para 25 negocios. El proyecto ha combinado "diagnóstico, formación, consultoría y mentorización para ayudar a las empresas a mejorar su presencia digital, optimizar su gestión y aprovechar nuevas herramientas tecnológicas".

La principal conclusión es que el territorio cuenta con una "sólida base empresarial y un elevado potencial de crecimiento", aunque "necesita seguir avanzando en la profesionalización de su estrategia digital y en el uso de datos para la toma de decisiones".

Por su parte, el Plan de Fomento del Comercio Electrónico ha acompañado a 31 empresas turísticas en la mejora de sus canales de comercialización digital. A través de acciones de formación, asesoramiento y acompañamiento personalizado, las empresas han incorporado herramientas "para reforzar su presencia 'online', mejorar la relación con los clientes y ampliar su acceso a nuevos mercados".

De este modo, la institución provincial ha considerado que el trabajo realizado confirma que el comercio electrónico constituye una "oportunidad estratégica para aprovechar el creciente interés por el turismo rural y de naturaleza y aumentar la competitividad del destino".

Además, desde Prodetur, también se ha puesto en marcha una campaña de promoción turística de la Sierra Morena de Sevilla a través de distintos medios de comunicación bajo el lema 'Sierra Morena de Sevilla. De otra manera'. Con este mensaje, la campaña propone "redescubrir la comarca a través de una mirada diferente, basada en la autenticidad de sus paisajes, su riqueza gastronómica, su patrimonio cultural y el vínculo con su gente".