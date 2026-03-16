La doctora de Vithas Sevilla Myrtha O'Valle, presidenta de la Federación de Asociaciones de Neuropsicología de España

La doctora de Vithas Myrtha O'Valle. - VITHAS

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La doctora Myrtha O'Valle, responsable de las unidades de neurorrehabilitación del Hospital Vithas Sevilla y el Hospital Vithas Xanit Internacional, ha sido elegida nueva presidenta de la Federación de Asociaciones de Neuropsicología de España (Fanpse). El nombramiento se ha hecho público durante el '1st International Congress' - 17º Congreso Nacional de Neuropsicología, celebrado este mes de marzo en Valencia, coincidiendo además con el 20º aniversario de la federación.

La elección de la citada facultativa como presidenta de Fanpse supone también un reconocimiento al trabajo que desarrolla como responsable de Irenea en Vithas Sevilla y Vithas Xanit Internacional. Irenea, Instituto de Neurorrehabilitación de Vithas, está integrado en el Instituto de Neurociencias Vithas (INV) y también cuenta con unidades especializadas en Vithas Valencia Consuelo, Vithas Aguas Vivas, Vithas Vigo y un centro monográfico en Elche (Alicante), detalla el centro en un comunicado.

Desde este ámbito, el equipo de Irenea junto al INV impulsan un modelo de atención basado en la evidencia científica y la innovación terapéutica, aportando una visión experta que contribuye al posicionamiento del Instituto como referente en el abordaje integral de las patologías neurológicas.

Así, el nombramiento abre una nueva etapa para Fanpse y para la comunidad de profesionales de la neuropsicología en España, en un momento de especial desarrollo para la disciplina. Los avances en investigación, el aumento de la evidencia científica y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas están transformando la forma de comprender, evaluar y tratar las alteraciones cognitivas y conductuales asociadas a distintas condiciones neurológicas.

En este contexto, la doctora O'Valle ha destacado la importancia de fortalecer la comunidad profesional y favorecer la actualización constante del conocimiento. En concreto, la responsable de la unidad de neurorrehabilitación de Vithas Sevilla y Vithas Xanit Internacional ha señalado cómo su "apuesta como presidenta es aportar a todos los profesionales del sector la posibilidad de estar actualizados y unidos entre ellos. Creo firmemente en la unión entre profesionales de la neuropsicología, una disciplina que se ha revelado como absolutamente necesaria para la sociedad en todas las etapas de la vida, en compartir conocimiento y en consolidarnos como un gran sector de conocimiento".

INVESTIGACIÓN EN NEUROCIENCIAS

En el Congreso Nacional de Neuropsicología, varios profesionales vinculados a Irenea participaron activamente mediante mesas y comunicaciones científicas que reflejan el avance del conocimiento en neuropsicología y neurorrehabilitación. La doctora Loles Navarro tuvo un papel destacado moderando la mesa 'Modelos predictivos en daño cerebral adquirido', centrada en el uso de herramientas pronósticas en neurorrehabilitación.

En esta sesión intervino el director de investigación de Irenea, el médico Enrique Noé, junto a los expertos internacionales Anna Estraneo y Marcos Ríos-Lago, analizando cómo estos modelos ayudan a anticipar la evolución clínica y planificar intervenciones más ajustadas.

En el apartado de comunicaciones científicas, Alejandro Galvao presentó un trabajo realizado junto a la Universidad Loyola sobre el uso combinado de electroencefalografía (EEG) y estimulación transauricular del nervio vago (taVNS) en estados alterados de consciencia.

El estudio muestra el potencial de estos biomarcadores para identificar señales cognitivas y avanzar hacia terapias personalizadas basadas en datos neurofisiológicos. En el ámbito del diagnóstico cognitivo, Marta Gómez, neuropsicóloga de Vithas Sevilla, expuso una comunicación sobre la validez del test MoCA en pacientes con traumatismo craneoencefálico, destacando que el ajuste por edad y nivel educativo mejora su precisión diagnóstica.

Asimismo, las investigadoras posdoctorales, Alice Barra y Bárbara Postigo, presentaron sus proyectos enfocados en el neurofeedback para déficits atencionales y el análisis de cómo afectan las características de los cuidadores en la evolución de pacientes con estados alterados de consciencia. Finalmente, se presentaron varios pósteres con líneas de investigación sobre inteligencia artificial aplicada a videojuegos terapéuticos y el papel de la reserva cognitiva en el pronóstico neurológico.