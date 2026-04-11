Documentos del Archivo Provincial de Sevilla sitúan el origen de la Hermandad de Montserrat un cuarto de siglo antes

Detalle de la primera página de la escritura. Protocolos Notariales de Sevilla, legajo 10.732, folios 854 recto-860 recto (14-11-1576). - ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una investigación desarrollada a partir de documentación conservada en los fondos del Archivo Histórico Provincial de Sevilla ha permitido arrojar algo más de luz sobre el origen de la Hermandad de Montserrat; ello, en el marco de la conmemoración del 425 aniversario fundacional de la corporación del Viernes Santo, que situaría su origen "varias décadas antes", en 1576.

No en vano, las primeras Reglas como Hermandad de Penitencia fueron aprobadas por la Autoridad Eclesiástica, concretamente por el canónigo Antonio Luciano de Negrón, gobernador sede vacante, el día 10 de abril del año 1601, según refleja la hermandad.

El estudio, realizado por Manuel Francisco Fernández Chaves, catedrático de la Universidad de Sevilla, y Miguel Royano Cabrera, doctor en Historia Moderna, parte de un documento localizado en el citado Archivo: una escritura de concordia y capitulación fechada el 14 de noviembre de 1576, que situaría el origen de la hermandad "varias décadas antes de lo que se venía considerando".

Este hallazgo no solo adelanta su cronología, sino que permite comprender mejor su evolución: desde una cofradía de gloria vinculada al monasterio de San Benito hasta su posterior configuración como hermandad de penitencia, tal como explican desde el Archivo Histórico Provincial.

La documentación conservada en dicho Archivo revela, además, aspectos "de enorme interés" sobre su fundación, organización, vínculos con la orden benedictina y su papel en la Sevilla de finales del siglo XVI.

Desde el Archivo Histórico Provincial de Sevilla agradecen la labor investigadora de ambos historiadores, "ejemplo del valor de la investigación rigurosa basada en fuentes originales" y felicitan a la Hermandad de Montserrat por esta efeméride tan significativa, "que ahora se enriquece con nuevas aportaciones a su historia".

"Este hallazgo pone de relieve la riqueza y el potencial de los fondos documentales que custodiamos, esenciales para seguir profundizando en el conocimiento de nuestro pasado", destacan los responsables del Archivo Provincial.