Domingo Gil y Laura Maasik ganan en una Carrera Triana - Los Remedios 'Torre Sevilla' con dorsales agotados

La Carrera Triana - Los Remedios “Torre Sevilla”. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Carrera Triana - Los Remedios 'Torre Sevilla' ha inaugurado este domingo el Circuito Divina Seguros de Carreras del Ayuntamiento de Sevilla y lo ha hecho con todos los dorsales de las pruebas de adultos agotados por primera vez en su historia.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, Domingo Gil, con una marca de 31:22, y Laura Maasik, con 34:00, han sido los ganadores en categoría absoluta en la distancia de diez kilómetros, con salida y meta en la avenida de Los Descubrimientos junto a Torre Sevilla.

En la avenida Blas Infante se incorporaban los participantes en la prueba de cinco kilómetros, tras el paso de cola de carrera del 10K, y tras la finalización de las pruebas de adultos se celebraron las escolares, en categorías de cadete a prebenjamín, con más de 2.700 inscritos en total.

La Carrera Triana - Los Remedios 'Torre Sevilla' ha sido la primera de las cinco pruebas que componen el Circuito Divina Seguros, que tendrá su próxima cita el 12 de abril en Cerro-Amate, y que mantiene su "alto nivel" de servicios al corredor entre los que se encuentra la opción de descargarse un reportaje fotográfico gratuito de su participación en la web 'canofotosport.com' gracias al patrocinio de Divina Seguros.

En suma, la clasificación del absoluto masculino ha figurado con Domingo Gil en primer lugar, Miguel Ángel Barrera en segundo y Mahmub Abnu en la tercera posición. Por su parte, en la absoluta femenina es Laura Maasik la que se ha proclamado vencedora, mientras que María Carmen Chaves figura en segundo lugar y Carmen Gutiérrez en tercero.

Por otra parte, en la categoría de handbike masculino es Javier Reja quien ha ganado, mientras que en handbike femenina Susana Marín es la vencedora. Por último, en silla de ruedas Fernando Mateos figura en primer lugar, mientras que le siguen José Vicente Aguilar y Juan José de Rueda.