Dos detenidos por estafar 60.000 euros con falsos títulos de socio de una caseta de la Feria de Sevilla

Imagen de archivo de Policía Nacional en el Real de la Feria del primer día oficial de la semana de farolillos. A 21 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas como presuntos autores de una estafa valorada en unos 60.000 euros en relación con falsos títulos de socio de una caseta de la Feria de Abril de Sevilla.

Según informa en una nota de prensa, la denominada 'Operación Capote', dio inicio cuando los agentes tuvieron conocimiento de que dos personas habrían iniciado conversaciones, a principios de este año, con un grupo de unas 40 personas interesadas en la adquisición de títulos de socio de una caseta de la Feria de Sevilla.

Fruto de las investigaciones, se tuvo conocimiento de reuniones posteriores, llevadas a cabo durante los meses de febrero y marzo, por parte de los ahora detenidos, en las que las víctimas entregaron la cantidad de 1.500 euros por persona para el inicio de los trámites correspondientes para la adquisición de estos derechos, sobre una caseta ubicada en el recinto ferial.

En este contexto, uno de los detenidos comunicó "de manera sorpresiva" al grupo la cancelación de la 'cena de preferia', hecho que puso en alerta a las víctimas de este timo, quienes una vez iniciada la Feria, se personaron en la caseta, y corroboraron que no figuraban en el listado de socios, "momento en el que fueron conscientes de la estafa".

Los agentes han podido identificar, localizar y detener a los responsables del engaño, quienes han pasado a disposición judicial.