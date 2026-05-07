Dos detenidos en Sevilla por robar un remolque agrícola y cambiar su matrícula por la de un vehículo de Francia

Detenidos por robar un vehículo en Sevilla - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos autores del robo de un remolque agrícola en paralelo con un delito de falsedad documental, al sustraer este vehículo y, además, borrar los datos de su matrícula e intercambiarla por una correspondiente a un vehículo domiciliado en Francia.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo Roca de la Compañía de Sanlúcar La Mayor y comenzó el pasado mes de febrero, al conocer la sustracción de un remolque agrícola que se encontraba aparcado en una zona próxima al domicilio de su propietario en la localidad de Anzalcóllar.

Así, y a través de la colaboración ciudadana, los investigadores identificaron a un vehículo de color oscuro durante la noche del incidente que circulaba por las inmediaciones y que levantó sospechas, dado que no se trataba de un vehículo habitual en la zona.

De esta forma, la Guardia Civil analizó las informaciones facilitadas y el visionado de las cámaras de seguridad para identificar al vehículo sustraído y a los presuntos autores de la sustracción, que ocupaban el interior del mismo.

A consecuencia de la investigación, la Guardia Civil localizó en Puebla del Río un vehículo que reunía características similares a las del vehículo referido. En colaboración con la Policía Local de La Puebla del Río, se estableció un dispositivo de vigilancia discreta sobre el vehículo y sobre el principal sospechoso.

El hombre fue sorprendido de forma repentina cuando intentaba sustituir placas de matrícula del vehículo por otras falsificadas en plena vía pública, por lo que se procedió a su detención. Además, el número de bastidor del vehículo había sido borrado, según pudieron constatar los investigadores. La misma se correspondía con un vehículo domiciliado en Francia, que está siendo investigado para "comprobar su actual situación".

Posteriormente y a raíz de estas informaciones, se procedió a la detención de un segundo varón de la misma localidad, por su presunta participación en los hechos referidos.

Finalmente, ambos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito de robo y de falsedad documental. Las actuaciones llevadas a cabo permitieron a la Guardia Civil localizar y recuperar el remolque sustraído, que se encontraba oculto en una finca siendo devuelto a su legítimo propietario.