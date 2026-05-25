Dos detenidos en Sevilla por robo con alunizaje de cajas registradoras y tragaperras que vendían a redes de juego ilegal

Material incautado por los agentes. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Sevilla un grupo criminal, compuesto por cinco integrantes, especializado, supuestamente, en robos con fuerza en establecimientos hosteleros, mediante el método del alunizaje, desde finales del año 2025 hasta abril de 2026.

Los investigados actuaban principalmente en horarios de cierre de los establecimientos, utilizando vehículos previamente sustraídos para fracturar las puertas de acceso de los locales a modo de ariete y acceder rápidamente al interior.

Una vez dentro, sustraían cajas registradoras y máquinas recreativas tipo 'slot', conocidas comúnmente como tragaperras, utilizando posteriormente otros vehículos para trasladar los efectos robados y facilitar la huida, detalla en un comunicado.

Los agentes constataron que el grupo llegó a cometer hasta tres robos con fuerza en una misma noche, mostrando una elevada actividad delictiva y una planificación previa para la ejecución de los hechos. Recuperadas máquinas recreativas, vehículos y otros efectos.

Durante el desarrollo del dispositivo policial fueron detenidos dos de los principales investigados y se realizó un registro en una finca ubicada en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca. En el operativo se recuperaron seis máquinas recreativas sustraídas, tres vehículos robados, dinero en efectivo, herramientas y útiles empleados presuntamente para la comisión de los robos, así como uniformidad de la Guardia Civil y un arma larga de fuego con munición.

Las máquinas recreativas eran vaciadas de la recaudación y posteriormente vendidas a otros grupos criminales dedicados al tráfico de drogas para su instalación en puntos de venta de sustancias estupefacientes y locales de juegos ilegales.

El Juzgado de Instrucción de Guardia decretó la puesta en libertad con medidas cautelares para dos de los principales investigados. No se descartan nuevas detenciones.