Dos Hermanas (Sevilla) cierra el Presupuesto de 2025 con 15 millones de superávit y sin deudas con entidades financieras

Pleno de Marzo en el Consistorio nazareno. - AYTO.DE DOS HERMANAS

DOS HERMANAS (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) ha liquidado el Presupuesto General de 2025 con un resultado positivo que supera los 15 millones de euros y su "política histórica de cero deudas" con entidades financieras, de modo que mantiene una de las cargas fiscales "más bajas de España entre municipios de similar población", tal como señala en un comunicado.

En este sentido, el último Pleno de la Corporación ha dado cuenta de la aprobación de la liquidación de las cuentas públicas del pasado año, que, según el delegado municipal de Hacienda, Juan Antonio Vilches, constatan que el Consistorio "reafirma su posición como referente de gestión eficiente en España, al tiempo que demuestra que es posible ofrecer servicios de alta calidad sin cargar el bolsillo de los ciudadanos".

"El hecho de no haber recurrido nunca al endeudamiento bancario permite que el 100% de la recaudación se reinvierta directamente en mejoras para el municipio, en lugar de destinarse al pago de intereses o amortizaciones de préstamos", explica el concejal de Hacienda.

En opinión de Vilches, la solvencia "no es solo un dato contable, es un motor económico". Así, Dos Hermanas "consolida su modelo de éxito" que combina en su conjunto con "impuestos mínimos, deuda cero y máxima inversión". El delegado sostiene al respecto, como prioridades en este modelo de gestión, el "liderazgo en pagos". "La ciudad se consolida como la segunda de Andalucía y una de las más rápidas de España en pagar a sus proveedores. Esta agilidad garantiza que las empresas locales tengan liquidez inmediata, fomentando el empleo y la estabilidad".

Asimismo, el Ayuntamiento "demuestra su músculo operativo", al transformar los recursos públicos en "realidades palpables" --obras, servicios y mantenimiento-- de forma ágil y eficaz: "Un futuro con recursos propios". En Dos Hermanas, "la gestión responsable se traduce en una fórmula imbatible: pagar menos impuestos para recibir mejores servicios, con una administración local que cumple sus compromisos", abuda Vilches.