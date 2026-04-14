Emasesa anuncia obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la Plaza Olimpia de Sevilla Este

La Plaza Olimpia de Sevilla Este. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Emasesa, en coordinación con el Consistorio de Sevilla, ha fijado el inicio de las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la Plaza Olimpia del Distrito Sevilla Este para el próximo miércoles, 15 de abril.

En concreto, estas obras tienen por objeto la mejora del servicio prestado, la presión y el caudal. Asimismo, cuentan con un plazo de ejecución de tres meses y medio y un presupuesto de 246.481 euros, según ha detallado la Administración hispalense en una nota.

De este modo, los trabajos se realizarán en dos fases para "minimizar las molestias a la ciudadanía", correspondiendo la primera a la renovación de las redes de saneamiento y la segunda a las de abastecimiento.

Asimismo, el Consistorio ha precisado que, por tratarse de una zona peatonal junto a un espacio destinado a aparcamiento ocasional, las obras requerirán cortes parciales para vehículos y se prestará "especial atención" en la seguridad para el acopio de materiales y las operaciones de carga y descarga mediante el vallado perimetral. Al respecto del tráfico peatonal, que también se verá afectado, está prevista la instalación de pasarelas, señalizaciones y pasos alternativos.