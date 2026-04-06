Emasesa limpia 15.750 imbornales en marzo y 90 kilómetros de su red de saneamiento en Sevilla

Operarios de Emasesa, en plena labor de limpieza de imbornales, en foto de recurso. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) - La empresa pública de aguas de Sevilla y su área metropolitana (Emasesa) ha limpiado más de 15.700 imbornales durante el mes de marzo (en concreto, 15.747) y 89 kilómetros de su red de saneamiento; ello, para garantizar el correcto drenaje del viario público y reducir el riesgo de encharcamientos.

Los trabajos se han desarrollado de manera continuada en todos los distritos de la ciudad, así como en distintos municipios del área metropolitana, apuntan fuentes municipales a Europa Press.

La planificación de estas labores tiene en cuenta tanto criterios preventivos como la respuesta a episodios de lluvia, de modo que se refuerza el mantenimiento en los puntos que requieren una atención más frecuente.

La empresa recuerda que una parte importante de las incidencias que se producen en la red de saneamiento está relacionada con el vertido inadecuado de residuos en la vía pública, como toallitas, plásticos o restos de obra, que acaban obstruyendo los imbornales.

Por ello, desde Emasesa se insiste en la necesidad de la colaboración ciudadana para mantener limpias las calles y favorecer el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento.