Emvisesa recibe el 'Premio AVS 2026' por su gestión de fondos europeos para vivienda pública en Sevilla

Foto de familia de la entrega de los Premios AVS 2026 en una gala celebrada en Tenerife - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) ha recibido el 'Premio AVS 2026' por su gestión y aprovechamiento de los programas 'Next Generation', otorgado por la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) al proyecto más destacado de España en esta categoría.

El galardón era recogido este jueves en Tenerife por el gerente de Emvisesa, Manuel Morillo, durante la celebración de la Asamblea General y los Premios AVS 2026, considerados los reconocimientos de mayor prestigio en el ámbito de la vivienda pública en España, tal como destaca el Consistorio hispalense en una nota de prensa.

La candidatura premiada, denominada 'Modelo Integral de Ejecución de los Programas Next Generation en Vivienda Pública de Sevilla', ha sido reconocida por su capacidad para transformar los fondos europeos en actuaciones concretas de construcción, rehabilitación y regeneración urbana, convirtiendo a Sevilla en una de las ciudades españolas con mayor capacidad de ejecución de los recursos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El modelo desarrollado por Emvisesa integra promociones de obra nueva, actuaciones de rehabilitación energética y programas de regeneración urbana en distintos puntos de la ciudad, incluyendo proyectos como Palmas Altas (415 viviendas), FIBES R-1 (691), Vereda de Poco Aceite (92), Tejares-Triana (24), Parque Sierra de Castril (58), (La María (16), Torreblanca Sur (32), Hacienda El Rosario (218), Pedro de Madrid (2), San Juan de la Salle (5),Frontón Betis (16), La Algodonera (84) o la rehabilitación integral de Los Pajaritos (144).

La dimensión del programa premiado refleja el alcance de la apuesta realizada por Sevilla. En total, las actuaciones vinculadas a los fondos 'Next Generation' gestionadas por Emvisesa movilizan 224 millones de euros de inversión, de los que 74,6 millones proceden directamente de financiación 'Next Generation', permitiendo impulsar 1.805 viviendas protegidas, tanto de nueva construcción (Programa 6) como rehabilitadas energéticamente (Programa 1).

Para hacerlo posible, Emvisesa ha suscrito seis acuerdos de financiación diferentes, convirtiéndose en una de las entidades públicas de vivienda con mayor capacidad de captación y ejecución de fondos europeos en España.

El jurado de AVS ha valorado especialmente la combinación de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética, innovación en la gestión y cohesión social que caracteriza al modelo sevillano, así como su capacidad para coordinar administraciones, financiación europea y ejecución material de proyectos complejos en plazos especialmente exigentes.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que este reconocimiento "sitúa a Sevilla como una referencia nacional en materia de vivienda pública y confirma que la ciudad está aprovechando de manera eficaz una oportunidad histórica para ampliar el parque público de viviendas y mejorar la calidad de vida de miles de familias".

Por su parte, el gerente de Emvisesa ha señalado que "este premio reconoce el trabajo realizado por toda la organización para convertir la financiación europea en proyectos reales, obras en marcha y viviendas al servicio de la ciudadanía".

Actualmente, Emvisesa desarrolla el mayor programa de vivienda protegida de las últimas décadas en Sevilla, con 2.202 viviendas entregadas, en construcción o a punto de iniciarse, distribuidas en 23 promociones por toda la ciudad.