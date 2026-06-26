Endesa finaliza en Sevilla la adecuación de la vegetación próxima a más de 10.000 kilómetros de líneas eléctricas

Adecuación de vegetación en Sevilla - ENDESA

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de Redes e-distribución, ha concluido en la provincia de Sevilla los trabajos de adecuación de la vegetación próxima a las líneas eléctricas, con el objetivo de reforzar la seguridad del suministro y prevenir incidencias, especialmente en época de riesgo de incendios forestales.

En total, la compañía ha intervenido sobre más de 10.250 kilómetros de líneas eléctricas, combinando actuaciones de media, baja y alta tensión, mediante labores de poda selectiva y tala de vegetación en zonas próximas al tendido, respetando en todo momento las distancias de seguridad establecidas por la normativa vigente.

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia de gestión ambiental de Endesa, que integra criterios de protección de la biodiversidad y convivencia con el entorno natural. La compañía ha destacado en un comunicado además su coordinación con la Junta de Andalucía en la planificación de los trabajos preventivos.

En contexto, Endesa ha destinado más de un millón de euros a estas labores en la provincia durante el último año, dentro de una campaña anual de mantenimiento forestal que se desarrolla en Andalucía, donde la red eléctrica supera los 130.000 kilómetros de extensión.