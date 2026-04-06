Endesa impulsa con Cruz Roja la tercera campaña 'Cita Bono Social' destinada a colectivos vulnerables de Sevilla

Dos voluntarias bajo una carpa con motivo de la campaña impulsada por Endesa junto a Cruz Roja bajo el título 'Cita Bono Social', destinada a colectivos vulnerables. - ENDESA

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa, en colaboración con Cruz Roja Española, ha puesto en marcha por tercer año consecutivo una iniciativa en Sevilla para informar, apoyar y acompañar en la solicitud del 'Bono Social' a las personas y familias que puedan cumplir los requisitos. El objetivo es que colectivos en situación vulnerable "conozcan este apoyo y facilitarles las gestiones necesarias para conseguirlo, si procede, pues es uno de los factores que más ayuda a reducir la factura eléctrica".

Para ello, entre los días 6 y 10 de abril, de lunes a viernes, se habilitará un punto de información en el Centro Cívico El Esqueleto, en el Polígono Sur (calle Luis Ortiz Muñoz, 2) y entre el 13 y el 17 de abril se habilitará otro en el Polideportivo de la barriada de Santa Isabel en la localidad de San Juan de Aznalfarache, detalla la compañía en un comunicado.

Para ello, personal técnico y voluntariado de Cruz Roja en Sevilla, previamente formados por los equipos de Atención al Cliente de Endesa y el Área de Medio Ambiente de la ONG, atenderán a los ciudadanos que se acerquen para asesorarles personalmente sobre los requisitos y condiciones de dicho bono social "y, en base a su factura de energía y a sus circunstancias personales, valorar si pueden optar o no a este recurso".

Con el fin de medir la efectividad de esta iniciativa, se solicitará a la persona solicitante que acepte la realización de un posterior seguimiento. Asimismo, junto al asesoramiento, se hará entrega de un kit de eficiencia energética a cada persona atendida.

En estos encuentros se identifican casos que pueden requerir un acompañamiento adicional para reunir la documentación necesaria, debido a circunstancias especiales como la edad avanzada, la movilidad reducida, las dificultades comunicativas o situaciones personales complejas.

En estos casos, el voluntariado ofrece su apoyo para realizar las gestiones pertinentes ante las administraciones públicas, con el fin de garantizar que la solicitud del bono social se presente correctamente y sin obstáculos para la persona beneficiaria. En los tres meses de duración del proyecto --primera fase de asesoramiento y segunda fase de acompañamiento y seguimiento-- se contará con el apoyo del equipo de Atención al Cliente de Endesa para solventar y orientar sobre casuísticas específicas que pudieran surgirles a los técnicos y voluntarios de Cruz Roja en Sevilla.

Además, y como novedad, en esta tercera edición de Cita Bono Social, voluntarios de la Fundación Endesa ayudarán los técnicos de Cruz Roja en el asesoramiento de las personas que se atiendan.