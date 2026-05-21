Endesa refuerza en Sevilla la red de media tensión de San José Obrero con más de 150.000 euros de inversión

Trabajos de Endesa para reforzar la red de media tensión en el barrio de San josé Obrero. - ENDESA

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha llevado a cabo obras de refuerzo en la red de media tensión del barrio de San José Obrero, en Sevilla, lo que permitirá una mejora directa en la calidad del servicio y en la fiabilidad del suministro eléctrico de más de 2.000 clientes residenciales y comerciales.

La actuación, que ha supuesto una inversión superior a los 150.000 euros, ha permitido la sustitución de más de un kilómetro de cableado de media tensión. Al tratarse de una red subterránea, los trabajos han requerido la coordinación con el Ayuntamiento para la apertura de zanjas en las calles San Juan Bosco, Mamá Margarita y Pinzones, así como para la organización de los desvíos de tráfico, detalla la compañía en un comunicado.

Este nuevo tendido incorpora la última tecnología y contribuye a reforzar el suministro eléctrico. Estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Sevilla, aprobado por la Junta de Andalucía, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas sevillana para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.