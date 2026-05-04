Un enfoque a medida para cada mujer: así es la Unidad de Menopausia del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud de Sevilla

Equipo Unidad de Menopausia Hospital Materno-Infantil Quirnsalud Sevilla - QUIRÓNSALUD-SEVILLA

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla ha anunciado este lunes que ha puesto en marcha una nueva Unidad de Menopausia concebida para ofrecer una atención integral y personalizada a las mujeres que se encuentran en esta etapa vital.

Según ha detallado el centro hospitalario en una nota, a través de un equipo multidisciplinar formado por especialistas en ginecología, endocrinología, psicología y una matrona experta en promoción de la salud y suelo pélvico, el servicio proporciona soluciones médicas, psicológicas y preventivas orientadas a mejorar el bienestar físico, emocional y sexual de las pacientes.

Como contexto, la menopausia es un proceso biológico natural que marca el cese de la función ovárica y de la menstruación, pero también una transición que puede venir acompañada de múltiples síntomas derivados del descenso hormonal. Sofocos, alteraciones del sueño, cambios de humor o fatiga son algunas de las manifestaciones más frecuentes, aunque existen más de un centenar de síntomas descritos.

Además, a largo plazo, esta etapa puede incrementar el riesgo cardiovascular y la pérdida de masa ósea, lo que refuerza la necesidad de un abordaje clínico específico. Según ha señalado el especialista en Ginecología y Obstetricia del centro, el doctor José Famián Hernández, con la esperanza de vida actual, "una mujer pasará más de un tercio de su vida en la etapa postmenopáusica y no podemos permitir que lo haga con una merma en su calidad de vida; debemos aportar calidad y no solo cantidad a esos años".

En este sentido, la unidad ha sido creada con el objetivo de dar respuesta a "una demanda creciente" de mujeres que buscan una atención más completa, información rigurosa y soluciones eficaces para afrontar esta etapa. Por ello, "uno de los pilares fundamentales de la unidad es el enfoque personalizado".

Cada mujer, según el centro, presenta características, necesidades y factores de riesgo distintos, por lo que el tratamiento se adapta de manera individualizada tras una valoración exhaustiva.

En esa línea, el jefe de servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno-Infantil ha destacado que en la menopausia "no existe un enfoque único válido para todas, por lo que se convierte en fundamental diseñar un plan a medida que tenga en cuenta tanto los aspectos clínicos como las preferencias personales de cada paciente".

En cuanto a su actividad, la unidad ofrece un abordaje integral que incluye desde el asesoramiento en terapias hormonales y no hormonales hasta el tratamiento del síndrome genitourinario, la planificación nutricional o el acompañamiento psicológico y en la esfera sexual.

Asimismo, se presta especial atención a los trastornos del suelo pélvico, un aspecto clave para la salud y calidad de vida de la mujer en esta etapa. Esta nueva unidad está integrada, además de por los ginecólogos mencionados, por la especialista en Endocrinología y Nutrición, responsable de la evaluación metabólica, el asesoramiento nutricional y la prevención de riesgos asociados, María Luisa Fonte.

También contará con la participación de la psicóloga Natalia Núñez, que ofrece apoyo emocional y acompañamiento en aspectos psicológicos y de la sexualidad; y la matrona Sandra Ruiz, quien desempeña labores de promoción y asesoramiento en salud, especialmente en aspectos como el cuidado y la protección del suelo pélvico.