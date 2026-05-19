Entregados los premios del 'Concurso UPOemprende' de la Pablo de Olavide de Sevilla con 54 proyectos participantes

Foto familia con los premiados en el 'Concurso UPOemprende' de la Pablo de Olavide. - UPO

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide ha celebrado la entrega de premios de la edición número 18 del 'Concurso UPOemprende', una iniciativa que busca promover el espíritu emprendedor de los miembros de la comunidad universitaria, impulsar la formación de equipos emprendedores y la constitución de empresas innovadoras basadas en el conocimiento y/o resultados de investigación desarrolladas en la Olavide.

Esta edición ha contado con un total de 54 proyectos presentados en las ocho categorías de las que consta el concurso, de los cuales, 21 han pasado a la fase final del concurso y han sido expuestos ante un jurado; que tras la deliberación ha otorgado los premios a los mejores proyectos e ideas en cada una de las categorías, informa en un comunicado.

El acto de entrega de premios ha estado presidido por el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva; por el director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua de la Junta de Andalucía, Francisco Javier González Navarro; por la teniente alcalde y delegada de Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Carmen Gil; por el presidente del Consejo Social de la UPO, Iván Pestaña; y por la directora general de Empleabilidad y Emprendimiento de la UPO, Amapola Povedano.

Además, el acto ha contado con la presencia de la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Moreno Navarro, así como representantes de las entidades financiadoras y colaboradoras de este evento.

Los premios han sido los siguientes: 'Premio Consejo Social UPO a la Transferencia de Conocimiento', dotado con 2.500 euros y financiado por el Consejo Social de la UPO, al proyecto 'Athena Labs', que tiene como objetivo desarrollar un medicamento que ayude a preservar la reserva ovárica de las mujeres sometidas a tratamientos como la quimioterapia.

En segundo lugar, se ha entregado el 'Premio Ayuntamiento de Dos Hermanas a empresa constituida en el municipio', dotado con 1.800 euros y financiado por el Consistorio nazareno a la plataforma 'Talia de Rewoox', una empresa tecnológica especializada en el desarrollo de software propio basado en inteligencia artificial, realidad virtual, simulación y experiencias interactivas para ayudar a empresas, centros educativos, administraciones e instituciones a transformar sus procesos de atención, formación, ventas y capacitación.

También se ha entregado el 'Premio Fundación Cámara de Sevilla a empresa constituida', dotado con 2.800 euros y financiado por la Fundación Cámara, a 'Onexya Nexus', una startup tecnológica que desarrolla agentes de inteligencia artificial para pymes, conectando sistemas de datos que ya usa el negocio y convirtiéndolos en un asistente conversacional que responde en lenguaje natural cualquier pregunta operativa.

En la categoría dirigida a centros educativos de la localidad de Dos Hermanas, se ha entregado el 'Premio Emprendexpress Dos Hermanas para el Talento Junior Emprendedor', dotado con 1.000 euros y financiado por el Programa 'Emprendexpress' del Ayuntamiento de Dos Hermanas al proyecto 'Plan B', del centro educativo IES Vistazul, que consiste en crear una empresa de vídeos educativos online que enseñen habilidades prácticas para la vida adulta como cocinar, arreglar pequeños problemas del hogar o entender una nómina.

RESTO DE CATEGORÍAS

En quinto lugar, se ha otorgado el 'Premio IESG al Emprendimiento Sostenible en la dimensión medioambiental o social', dotado con 1.000 euros y financiado por el Instituto Europeo de Sostenibilidad en Gestión, al que pertenece la Universidad Pablo de Olavide, al proyecto Orangepeel, una iniciativa de economía circular que transforma los residuos agroalimentarios de la industria citrícola en ingredientes industriales de alto valor añadido dirigidos al sector cosmético.

Por otro lado, el 'Premio Naturanda a empresa ya constituida por Alumni UPO', dotado con 1.000 euros y financiado por Naturanda, ha sido para la empresa Syncolab, una plataforma que ayuda a los grupos de investigación a diseñar y gestionar protocolos, realizar el seguimiento de experimentos y asegurar su precisión en tiempo real.

Por su parte, la categoría idea de negocio en fase semilla ha otorgado dos premios: 'Premio Cátedra SFC: Universidad, Empresa y Deporte', dotado con 900 euros y financiado por esta cátedra de la UPO, al proyecto 'Blablapack', para hacer envíos a través de viajes particulares.

Y el 'Premio Austral Venture Gestión', dotado con 500 euros y financiado por Austral Venture, al proyecto Piceco, una startup cleantech enmarcada en la economía azul, dedicada al diseño, fabricación y comercialización de redes de pesca sostenibles, biodegradables y regenerativas.

Por último, se ha entregado el 'Premio INN-LAB Emprendizaje al mejor Trabajo Fin de Grado/ Trabajo Fin de Máster emprendedor', dotado con 500 euros y financiado por INN-LAB a Sin filtros no por: el juego para hablar de lo que nadie habla, un juego de mesa como herramienta lúdica de prevención y sensibilización sobre el acceso a contenido pornográfico a edades tempranas y su utilización como fuente de educación sexual.

Además de estos premios, los equipos premiados en cualquiera de las categorías de este concurso se podrán beneficiar del acceso gratuito a los servicios de alojamiento empresarial de los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) de Andalucía Emprende; del fomento y apadrinamiento del talento emprendedor universitario de la Asociación para el Desarrollo Empresarial y la Transferencia Tecnológica de Dos Hermanas (TIXE); del fomento del apadrinamiento del talento emprendedor universitario de la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra (FICA); solicitud de acceso al programa 'Sputnik' del fomento de emprendimiento; o solicitar mentorización y asesoramiento de Austral Venture sobre cómo captar financiación.

También, todas las personas participantes en el concurso podrán acceder a una charla informativa sobre emprendimiento y empleabilidad, al manual de competencias emprendedoras, test y auditorias de competencias emprendedoras y al acompañamiento para puesta en marcha de su proyecto ofrecidos por la Cámara de Comercio de Sevilla y la Fundación Cámara de Sevilla.