Escuredo aboga por que jueces de Sevilla sean "sancionados" por el CGPJ por "inventarse un recurso" al TJUE por los ERE

Archivo - El expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo, durante el acto de entrega de los premios Plaza de España. A 12 de diciembre de 2025, en Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente socialista de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo ha manifestado este lunes que los "jueces sevillanos" que han promovido "un recurso inexistente" ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación a resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) admitiendo parcialmente recursos de amparo de condenados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares deberían ser "sancionados" por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En un apunte en su cuenta en la red social 'X' recogido por Europa Press, el que fuera primer presidente de la autonomía andaluza se ha pronunciado sobre esta cuestión después de que la Comisión Europea (CE) haya solicitado la inadmisión a trámite de la petición de la Audiencia Provincial de Sevilla de elevar ante el TJUE la decisión del Constitucional de anular sus condenas a una decena de inculpados por el procedimiento específico de financiación de los ERE fraudulentos, como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al considerar que "el TJUE es manifiestamente incompetente" para responder a las cuestiones planteadas por la Audiencia hispalense.

El escrito de alegaciones elaborado por la CE considera que las cuestiones prejudiciales son "inadmisibles", y asevera que "se abstendrá de presentar observaciones sobre el fondo del asunto".

Tras conocerse este escrito de la Comisión Europea, Rafael Escuredo ha escrito desde dicha red social que "los jueces sevillanos, los que se manifestaron a las puertas de los juzgados, deberían ser sancionados por el Consejo General del Poder judicial por inventarse un recurso inexistente de la Unión Europea".

"¡Canallas!", es la exclamación con la que concluye el expresidente de la Junta y actual presidente de honor del PSOE de Andalucía su comentario sobre dichos jueces.

En otro 'tuit' anterior, publicado el pasado viernes, 17 de abril, Rafael Escuredo aludía también a este asunto de discrepancias entre resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional al señalar que dejó "de respetar" al presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, "el día que (...) rechazó al Tribunal Constitucional por impugnar al Tribunal Supremo".

"¿Dónde queda su respeto institucional? ¿Dónde su respeto a la Constitución?", se preguntaba Escuredo sobre Moreno en dicho apunte en 'X' publicado la semana pasada.