Estudiantes de 35 centros de Sevilla se dan cita en la UPO para prepararse de cara a la PAU

Imagen de los estudiantes durante la Jornada organizada por la UPO para preparar la PAU. - UPO

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior han visitado este jueves la Universidad Pablo de Olavide para conocer el campus y los espacios en los que realizarán la Prueba de Acceso a la Universidad los próximos días 2, 3 y 4 de junio, y cuya inscripción está abierta hasta el 25 de mayo.

Según ha detallado el centro universitario en una nota, la jornada ha comenzado a las 9,30 horas en la Biblioteca del campus, desde donde el estudiantado se ha distribuido en dos turnos para participar en charlas informativas y recorridos guiados por las instalaciones.

Durante la mañana, los futuros universitarios han recibido información sobre la estructura de la prueba, los criterios de evaluación, la organización de los exámenes y el proceso posterior de preinscripción y matrícula.

Asimismo, para afrontar con "éxito" la PAU, en esta charla informativa el estudiantado ha recibido una serie de recomendaciones para aplicar antes, durante y tras la celebración de los exámenes. Además, han visitado distintos espacios del campus acompañados por estudiantes de la UPO que voluntariamente han colaborado en la orientación de los grupos a modo de lazarillos.

La visita se enmarca en las Jornadas de Preparación de la PAU, organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y el Área de Estudiantes de Grado, con el objetivo de orientar al alumnado de los centros adscritos a la UPO antes de los exámenes.

En este sentido, la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Moreno, ha trasladado al alumnado un mensaje de confianza, donde ha subrayado "la importancia de afrontar la PAU con tranquilidad". "Tened confianza en vosotros mismos, en vuestro profesorado y en el equipo del Área de Estudiantes de la Pablo de Olavide, que os acompañará durante todo el proceso", ha afirmado. La inscripción para realizar la PAU en la convocatoria ordinaria continúa abierta hasta el próximo 25 de mayo.