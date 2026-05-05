Estudiantes de Alcalá (Sevilla) claman contra la guerra a través de una instalación artística

El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas (i), junto al artista Santiago Castillo y el responsable de Educación, Pablo Chain. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

Estudiantes de secundaria de los IES Hienipa y Tierno Galván de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) trabajan bajo la dirección del artista y exprofesor Santiago Castillo en un proyecto de sensibilización contra la guerra, en concreto, en una instalación artística denominada 'Wake UP!!-¡¡ Despierta!!'.

Según ha emitido el Consistorio alcalareño en una nota, en colaboración con la Delegación de Cultura, el patio de la Casa de la Cultura y el Salón Talavera, junto al Parque Centro están siendo escenarios de una actividad multisensorial y artística que une "desde la escucha de motores de aviones de guerra en la oscuridad, a la creación de dibujos de tanques y versos sobre la guerra que están configurando un caza-bombardero en un gran mural de diez metros que será visitable hasta el 10 de mayo".

Por su parte, el profesor Castillo ha defendido el arte como "vía de unión y manifestación social contra la violencia en este momento actual y trágico para la humanidad". Esta creación colectiva y libre recibe el nombre de 'Happening' porque habla de lo que ocurre desde una perspectiva artística y, como instalación simbólica, sirve para "invitar a la reflexión" de toda la población.

Además, en la cita ha participado el delegado de Cultura, Christopher Rivas, que ha valorado "el papel del arte para la crítica social contra la guerra y toda violencia, y la necesidad de reflexionar sobre un mundo marcado por los conflictos y la pérdida de valores".

El responsable de Educación, Pablo Chain, ha alabado la acción del profesorado para "fomentar el pensamiento crítico" entre los jóvenes y la reflexión como fortalecimiento de la población presente y futura. "Los valores de paz y de solución no violenta de los conflictos son de los objetivos más altos de la educación de nuestros jóvenes para alcanzar una sociedad mejor", ha precisado.