Un estudio de la Universidad de Sevilla plantea nuevas opciones terapéuticas frente al síndrome de abstinencia neonatal

Imagen de recurso de un bebé prematuro. - US

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Una investigación liderada por José Miguel Pérez Jiménez, profesor del departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla (US), referente de la Unidad de investigacion y supervisor de Recursos Humanos del Hospital Universitario Virgen Macarena, ha aportado un cambio relevante en el tratamiento del síndrome de abstinencia neonatal por opioides. Sus conclusiones indican que existen alternativas terapéuticas más adecuadas que la morfina, tradicionalmente considerada la opción farmacológica de referencia.

Frente a este enfoque clásico, la investigación demuestra la eficacia de alternativas como la buprenorfina y la metadona, las cuales logran reducir significativamente el tiempo de medicación. Asimismo, el trabajo aporta evidencias sobre el beneficio del uso de terapias coadyuvantes como la clonidina y el fenobarbital, explica la US en una nota de prensa.

Esto ofrece a los profesionales sanitarios una guía clínica completa para avanzar hacia modelos de tratamiento combinados donde las estrategias no farmacológicas adquieren un papel protagonista. Además de la actualización farmacológica, la investigación destaca la validación del modelo de evaluación conocido como 'Eat, Sleep, Console'(ESC).

Este innovador enfoque prioriza la capacidad del bebé para comer, dormir y ser consolado de manera natural. De esta forma se logra humanizar el cuidado, al permitir que los padres actúen como los cuidadores principales en el entorno hospitalario, lo que a su vez disminuye considerablemente la necesidad de administrar fármacos de manera innecesaria.

La investigación supone un avance sustancial en la mejora de la calidad de los cuidados neonatales y en la actualización de la práctica clínica basada en la evidencia. Además, constituye una excelente muestra del impacto y la transferencia de conocimiento que se desarrolla desde la Facultad de Enfermería de la US.