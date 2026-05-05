ExpoTalento presenta este jueves en Fibes en Sevilla una cita para empresas y talento con 150 oportunidades laborales

Archivo - Presentación de ExpoTalento, la feria de empleo que acogerá Fibes el próximo 7 de mayo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla (Fibes) acogerá este próximo jueves 7 de mayo una nueva edición de ExpoTalento Andalucía, una cita que pretende ser un punto de encuentro entre empresas, talento y formación, con el objetivo de acercar al público asistente más de 150 oportunidades laborales, además de orientación, contactos profesionales y acceso directo a sectores con alta demanda.

Según ha informado el consistorio en una nota, la entrada para asistentes será gratuita, previa inscripción a través de la web oficial del evento y hasta completar aforo. La convocatoria de ExpoTalento reunirá en el Pabellón 2 de Fibes a empresas, estudiantes, jóvenes profesionales, personas en situación de desempleo, universidades, centros de Formación Profesional y entidades educativas, con el objetivo de reducir la distancia entre el mundo formativo y el mercado laboral.

El evento ofrecerá una jornada intensiva con 10 horas de networking continuo y más de 20 talleres y charlas, además de contacto directo con empresas e instituciones. El programa confirmado incluye mesas redondas sobre turismo y cultura, impacto de la inteligencia artificial en el empleo, ingeniería, salud y ciberseguridad, junto a talleres de simulación de entrevistas, entre otros asuntos.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado esta iniciativa como "una oportunidad estratégica para seguir posicionando a Sevilla como una ciudad que apuesta decididamente por el talento, la formación y la conexión directa con el tejido productivo".