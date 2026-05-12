Facua urge una solución al Ministerio de Transportes y a gobiernos autonómicos tras el cese de la ruta Mérida-Sevilla

Archivo - Un autobús de la empresa Leda - LEDA - Archivo

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Facua-Consumidores en Acción ha anunciado este martes que ha urgido una solución tanto al Minsiterio de Transportes como a los gobiernos autonómicos de Andalucía y Extremadura para recuperar la línea de autobús que conecta Mérida con Sevilla, hasta ahora en manos Leda, después de que la empresa haya dejado de prestar el servicio.

Según ha indicado la Asociación en una nota de prensa, considera "prioritario" que el referido ministerio "adopte una solución provisional para recuperar de manera inmediata una ruta que diariamente utilizan cientos de personas" dado que, asegura, las mismas "se han visto obligadas a buscar alternativas de transportes".

Asimismo, ha solicitado la implicación de la Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura para que, "en la medida de sus posibilidades y en base a sus competencias", colaboren con Transportes para "restablecer la ruta lo antes posible".

Mientras que se adopta una solución definitiva para este problema, Facua ha propuesto que "se adjudique la línea Mérida-Sevilla de forma provisional a otra empresa o se realice un contrato de emergencia para poder prestar el servicio".