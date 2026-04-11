Feria de Abril de Sevilla 2026: el montaje "va según lo previsto" con la vista puesto en los precios y los profesionales

Imágenes del montaje de la Feria de Abril de Sevilla. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Quedan menos de dos semanas para el inicio de la Feria de Abril de Sevilla y los caseteros y montadores empiezan a ultimar los detalles en las casetas en una edición marcada por ser la antesala a la futura ampliación del Real prevista para el próximo año.

Las fuertes lluvias registradas a principios de febrero provocaron algunos retrasos en el montaje de las casetas, aunque "se ha recuperado el ritmo y todo marcha según lo previsto". "Este fin de semana los titulares empezamos a decorar el interior de las casetas", ha asegurado el presidente de la Asociación de Titulares de Casetas (Atica), Cristóbal Tripero.

Desde la entidad estiman que la Feria va a registrar una subida media de los precios del 10%. "Lo hemos sufrido ya en la Semana Santa con esa subida", ha subrayado Tripero, que ha recordado que todos los años se incrementan las tablas en las casetas.

Pese a la expectación y las "ganas" de Feria, Tripero ha puesto el foco en la falta de profesionales contrastados en el sector de la hostelería para atender la alta demanda de las casetas durante la semana en el Real.

"Antes eran hosteleros de la ciudad, pero ya no todos pueden compaginar su trabajo con la actividad de sus negocios. Ha tenido que venir mucha gente de fuera porque necesitamos más porque viene más gente", ha afirmado Tripero quien ha señalado Extremadura y la provincia de Sevilla como los puntos de origen de muchos de los nuevos camareros en el Real.

Una situación que se traduce en un aumento de la demanda de residencia en los alrededores de la Feria. "Cada vez es más complicado que puedan hospedarse cerca debido, en parte, a la proliferación de apartamentos y pisos turísticos", ha asegurado Tripero quien ha lamentado que algunos trabajadores "hayan tenido que dormir en furgonetas" el pasado año.

Un escenario de cada vez mayor demanda en varios aspectos que puede acrecentarse con la futura ampliación prevista para el próximo año.

¿HASTA DÓNDE SE PUEDE AMPLIAR LA FERIA?

El Ayuntamiento de Sevilla ha reiterado su intención de llevar a cabo la ampliación del Real de la Feria en 2027. "Usted ha escuchado más de una vez al alcalde decir que la ampliación de la feria en el año 2027 se va a producir sí o sí", ha afirmado el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ante los medios preguntado por el asunto.

La ampliación del recinto depende de la cesión por parte del Gobierno central de tres parcelas de titularidad estatal situadas en el plan parcial 'Los Gordales'. El Consistorio ha solicitado dicha cesión "aunque por el momento no hay respuesta" de la administración central.

Un cambio que para Tripero abre un debate sobre los límites de la propia fiesta, fruto de su repercusión internacional. "¿Hasta cuándo y dónde puede crecer la Feria?" se pregunta el presidente de Atica, aunque muestra también su optimismo sobre el cambio.

"Espero que el Ayuntamiento siga en la línea de cuidar por los feriantes y casetas populares, como está haciendo hasta ahora", ha afirmado Tripero al mismo tiempo que ha mostrado su preocupación por la pérdida de casetas públicas en los últimos años.

"Hemos perdido ocho módulos de casetas populares en los últimos años", ha señalado en referencia a la pérdida de la caseta del PSOE, la de Fiesta Mayores (de manera provisional este año) o la Casa de Jaén.

"El empoderamiento del sevillano cuando la feria se democratizo hizo que ganara más gente. Tenemos que velar mucho para que todos los sevillanos y la provincia tengan su hueco", ha remarcado Tripero.

En la antesala a estos cambios, este año se ha abierto un acceso peatonal a Tablada desde la calle Pascual Márquez, a la altura de Pepe Luis Vázquez, de modo que estará conectado el real con la avenida Juan Pablo II.

"La vía nueva es debido a un problema de evacuación. Es una solución que se ha abordado bastante bien y lo veo como una necesidad", ha destacado Tripero.

"SOLO ENTIENDE DE PASARLO BIEN Y CON ALEGRÍA"

Pese a algunos recelos y problemas, Tripero transmite su entusiasmo por la Feria. "Es una fiesta que no entiende de divisiones, solo entiende de pasarlo bien y con alegría", ha defendido el presidente de Atica.

Preguntado por la preferia, el presidente de la entidad ha remarcado que se "hará lo de siempre", es decir comidas o cenas de los titulares y socios de las casetas tras colocar los últimos remates.

Una antesala que será amenizada por tercer año con el Pregón de la Feria de Sevilla, prganizado por Ática y que se celebrará el próximo 15 de abril a las 20,00 horas en el CaixaForum de Sevilla.

La edición de este año será pregonada por el periodista Cristóbal Cervantes que toma el relevo de Antonio García Barbeito y Mario Niebla del Toro. La presentación correrá a cargo de José Antonio Rodríguez, pregonero de la Semana Santa.