La Feria de Abril de Sevilla contará por segundo año con una herramienta digital para coordinar montaje y abastecimiento

Nueva aplicación para la Feria de Abril - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este viernes de la puesta en marcha durante la Feria de Abril 2026 de la Plataforma de Gestión Automatizada de Accesos para el Real de la Feria, una herramienta digital, puesta en marcha de forma conunta con la CES, diseñada para coordinar las tareas de montaje y desmontaje del evento, así como una supervisión integral y en tiempo real de los flujos logísticos de los vehículos encargados de realizar el montaje, desmontaje y abastecimiento.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, esta aplicación digital es gratuita y diseñada para los empresarios. Así sustituye a los métodos manuales de registro por un sistema de acreditación inteligente, cuyo objetivo es "agilizar la entrada de proveedores y transportistas al recinto".

Mediante el uso de un formulario digital, las empresas tramitan sus solicitudes de acceso, obteniendo un código QR único que sirve como identificador ante la Policía Local y el personal de seguridad privada en los puntos de control.

En este sentido, el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha expresado que el sistema "no es una medida restrictiva, sino una herramienta de ordenación que dota de agilidad a nuestras empresas de distribución".

Así, con esta monitorización, se pretende evitar que los accesos se conviertan "en cuellos de botella" y garantizar que el suministro de las casetas se realice "con la máxima fluidez".

De esta forma, según los datos de la referida plataforma, hasta el momento se han gestionado 1241 registros totales, de los cuales 982 corresponden a labores de montaje y 259 a desmontaje. Además, grandes distribuidores como Coca Cola, Heineken y Carburos Metálicos disponen de información geolocalizada para su estacionamiento en la zona del Charco de la Pava.