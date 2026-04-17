Feria de Sevilla 2026: dónde está y en qué horarios funciona el servicio gratuito de arreglos y costura

Archivo - Mujeres vestidas de flamenca pasean por el Real de la Feria de Abril de Sevilla. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sevilla se prepara para vivir una de sus semanas más esperadas, la Feria de Abril, que este año se celebrará del 20 al 26 de abril. En el Real se verán numerosas mujeres vestidas de flamenca recorriendo sus calles, aunque no faltan los imprevistos habituales como descosidos, roturas o la caída de botones. Para ello, se ha habilitado un servicio gratuito de arreglos y costura.

El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha esta iniciativa para atender pequeñas incidencias en la indumentaria durante la celebración de la fiesta.

El servicio está pensado para ofrecer una solución rápida y eficaz a los desperfectos más comunes, con el objetivo de que sevillanos y visitantes puedan seguir disfrutando de la Feria sin contratiempos.

¿DÓNDE SE UBICA ESTE SERVICIO?

Este recurso, habilitado en colaboración con Aires de Feria, se encuentra en la avenida Flota de Indias, 16, dentro del recinto ferial. Estará operativo de martes a sábado, de 15,00 a 21,00 horas, sin necesidad de cita previa, según ha informado el Consistorio.

Además, se repartirán kits de costura para que quienes lo necesiten puedan solucionar pequeñas incidencias de forma inmediata fuera del horario de atención.