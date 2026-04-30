El festival 'Festlivo' regresa a Mairena (Sevilla) con El Farru, Nani Cortés y Rancapino Chico

Archivo - Imegn de la anterior edición de Festlivo, en Mairena del Aljarafe (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

MAIRENA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

'Festlivo' vuelve a Mairena del Aljarafe (Sevilla) con su segunda edición, en la que los ciudadanos podrán disfrutar, de forma gratuita, de una programación "llena de arte, compás y nombres de flamenco de primer nivel" en la Plaza de Casa Grande. La cita tendrá lugar del 7 al 10 de mayo, y entre los nombres más destacados, contará con la actuación de El Farru, Nani Cortés y Rancapino Chico, entre otros.

Según ha desgranado el Consistorio en una nota de prensa, el festival se inaugurará el jueves, 7 de mayo, con la actuación de La Tana, que irá seguida de Lela Soto. El viernes será el turno de Juanmi Cortés, Rancapino Chico, El Farru, La Gore y, finalmente, La Junquerita.

Asímismo, La programación continúa el sábado 9 con la actuación de Juan de Juan, seguido de La Tremendita, Nani Cortés y Makarines, que cerrará la jornada. Por último, el domingo 10 el festival ofrecerá una actividad infantil, Cabaret Flamenco, seguida de la actuación de Pedro El Granaíno y Triana Joven, que cerrará el festival de flamenco del Aljarafe.

Tal y como ha manifestado el concejal delegado de Cultura y Fiestas, Sergio Toro, el objetivo es "recuperar la tradición y la identidad ya que el festival ya se celebraba hace unos años y ahora lo hemos retomado con un toque innovador dirigido a todos los públicos". Además, la Plaza de Casa Grande contará con zona de ambigú y tres gastronetas, con el objetivo de lograr la mayor comodidad y de generar un entorno familiar y festivo.