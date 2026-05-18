Finalizadas las obras de reajardinamiento de la mediana de Torneo y Concejal Jiménez-Becerril de Sevilla

Imagen de la renovación de la mediana de la Avenida Torneo de Sevilla capital.
Imagen de la renovación de la mediana de la Avenida Torneo de Sevilla capital. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 18 mayo 2026 11:19
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SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha finalizado las obras de reajardinamiento de las medianas de la avenida de Torneo y de la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril, que ha consistido en la renovación de la vegetación existente, la incorporación de nuevo arbolado y especies ornamentales, la implantación de un tapiz vegetal sostenible y la instalación de sistemas de riego por goteo enterrado y automatizado.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, en el caso de Torneo, la intervención ha supuesto la plantación de 154 nuevos árboles y la creación de un nuevo diseño paisajístico con palmeras reinas, cicas y árboles de Júpiter, junto a un tapiz vegetal de Lippia nodiflora, una cobertura de bajo requerimiento hídrico y buena adaptación a las condiciones urbanas. La actuación se completa con un sistema de riego automatizado concebido para optimizar el consumo de agua y favorecer el desarrollo de las nuevas plantaciones.

Por su parte, la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril ha incorporado más de 135 ejemplares, entre palmeras y especies ornamentales resistentes al clima sevillano, siguiendo el modelo ya aplicado en Torneo. La intervención también ha permitido reorganizar la mediana, sustituir arbolado que presentaba problemas de desarrollo y adaptar la vegetación a las condiciones reales del espacio, especialmente por la estrechez de la mediana y su proximidad al tráfico rodado.

En esa línea, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que la finalización de estas obras permite "completar la renovación" de dos medianas consecutivas y "avanzar en una planificación que busca que estos espacios sean más ordenados, sostenibles y adecuados para su mantenimiento futuro".

Asimismo, Rincón ha añadido que son actuaciones "pensadas para mejorar el paisaje urbano y para que el arbolado y la vegetación implantada tengan mejores condiciones de desarrollo".

PLAN MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE MEDIANAS

Las obras de Torneo y Concejal Alberto Jiménez-Becerril se integran en el plan municipal de recuperación de medianas, dotado con más de 1,8 millones de euros y con actuaciones sobre ocho grandes ejes estratégicos de la ciudad.

El programa contempla intervenciones ya finalizadas en Torneo, Concejal Alberto Jiménez-Becerril, Kansas City y Ucrania. De igual manera, en la Avenida de Jerez, Avenida de San Jerónimo, Tarso y Alfredo Krauss-Flota de Indias, se están desarrollando los trabajos en sus ejes con distintos grados de ejecución.

Actualmente, las actuaciones de la Avenida Presidente Adolfo Suárez, la Avenida de Jerez y la Avenida de San Jerónimo se encuentran también en fase final de obras.

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