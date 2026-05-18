Finalizadas las obras de reajardinamiento de la mediana de Torneo y Concejal Jiménez-Becerril de Sevilla

Imagen de la renovación de la mediana de la Avenida Torneo de Sevilla capital. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha finalizado las obras de reajardinamiento de las medianas de la avenida de Torneo y de la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril, que ha consistido en la renovación de la vegetación existente, la incorporación de nuevo arbolado y especies ornamentales, la implantación de un tapiz vegetal sostenible y la instalación de sistemas de riego por goteo enterrado y automatizado.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, en el caso de Torneo, la intervención ha supuesto la plantación de 154 nuevos árboles y la creación de un nuevo diseño paisajístico con palmeras reinas, cicas y árboles de Júpiter, junto a un tapiz vegetal de Lippia nodiflora, una cobertura de bajo requerimiento hídrico y buena adaptación a las condiciones urbanas. La actuación se completa con un sistema de riego automatizado concebido para optimizar el consumo de agua y favorecer el desarrollo de las nuevas plantaciones.

Por su parte, la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril ha incorporado más de 135 ejemplares, entre palmeras y especies ornamentales resistentes al clima sevillano, siguiendo el modelo ya aplicado en Torneo. La intervención también ha permitido reorganizar la mediana, sustituir arbolado que presentaba problemas de desarrollo y adaptar la vegetación a las condiciones reales del espacio, especialmente por la estrechez de la mediana y su proximidad al tráfico rodado.

En esa línea, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que la finalización de estas obras permite "completar la renovación" de dos medianas consecutivas y "avanzar en una planificación que busca que estos espacios sean más ordenados, sostenibles y adecuados para su mantenimiento futuro".

Asimismo, Rincón ha añadido que son actuaciones "pensadas para mejorar el paisaje urbano y para que el arbolado y la vegetación implantada tengan mejores condiciones de desarrollo".

PLAN MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE MEDIANAS

Las obras de Torneo y Concejal Alberto Jiménez-Becerril se integran en el plan municipal de recuperación de medianas, dotado con más de 1,8 millones de euros y con actuaciones sobre ocho grandes ejes estratégicos de la ciudad.

El programa contempla intervenciones ya finalizadas en Torneo, Concejal Alberto Jiménez-Becerril, Kansas City y Ucrania. De igual manera, en la Avenida de Jerez, Avenida de San Jerónimo, Tarso y Alfredo Krauss-Flota de Indias, se están desarrollando los trabajos en sus ejes con distintos grados de ejecución.

Actualmente, las actuaciones de la Avenida Presidente Adolfo Suárez, la Avenida de Jerez y la Avenida de San Jerónimo se encuentran también en fase final de obras.